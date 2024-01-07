Galatasaray'da loca satışlarına büyük ilgi! Son dönemde ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen Galatasaray'da loca satışlarına büyük ilgi var. Sarı-kırmızılı yetkililer eski loca sahiplerine yönelik yapılan kampanyanın geri dönüşlerinin yüksek olduğunu belirtti

Son günlerde Abdülkerim Bardakcı'nın 250 bin Euro'luk taksiti, Hakim Ziyech'in alacakları gibi mali sorunlarla gündeme gelen Galatasaray'ın yüzünü localara gösterilen ilgi güldürdü.

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2 bini aşkın koltuğun bulunduğu locaların yenilenmesine yönelik kampanya düzenleyen sarı-kırmızılı kulüp, eski loca sahiplerine de yenileme için süre verdi. Galatasaraylı yetkililer, locaların yenilenmesine gösterilen ilgilinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Satışa çıkarılan locaların büyük bölümü için prensip anlaşmasının sağlandığı ve önümüzdeki günlerde anlaşmaların nihayete erdirileceği kaydedildi. REKLAM Florya'daki 40 dönümlük arazinin satın alınması için çekilen 18 aylık krediyi Mecidiyeköy'deki rezidans projesinden elde edilen gelirle 6 ayda kapatan Galatasaray'da böylece nakit akışı sağlanacak ve kulübün eli rahatlayacak.

2023 yılında 1 milyar 80 milyon TL'lik ödeme yapan sarı-kırmızılı kulüp, hala 130 satılabilir konutun bulunduğu Riva projesi gibi diğer projelerdeki gelişmelerle birlikte finansal olarak düzlüğe çıkmayı planlıyor. İstanbul'da konut satışında son dönemde bir duraklama bulunduğunu belirten kulüp yetkilileri, Riva'daki konutların toplam değerinin 3 milyar lirayı aştığının da altını çiziyor.