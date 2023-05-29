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Galatasaray'da Lorenzo Insigne sesleri!

Şampiyonluk için saatleri sayan Galatasaray transferde de gaza bastı. Sarı-kırmızılılar için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Galatasaray'ın Toronto forması giyen Lorenzo Insigne'ye talip olduğu belirtildi. İşte detaylar...

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  • Galatasaray'da Lorenzo Insigne sesleri!

    Adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına da devam ediyor.
  • Galatasaray'da Lorenzo Insigne sesleri!

    Sarı-kırmızılıların gündemine son olarakta Amerika MLS Ligi ekibi Toronto forma giyen Lorenzo Insigne'nin geldiği iddia edildi.
  • Galatasaray'da Lorenzo Insigne sesleri!

    İtalya basınında Calcio Web'in haberine göre, sezon başında ABD ekibine Napoli'den bedelsiz olarak transfer olan Insigne takımdan ayrılmak için izin istedi.
  • Galatasaray'da Lorenzo Insigne sesleri!

    Toronto'dan ayrılmak isteyen yıldız forvetin ekonomik anlamda da fedakarlık yapabileceği söylenirken oyuncunun tekrar Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.
  • Galatasaray'da Lorenzo Insigne sesleri!

    Toronto FC ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusunun transferinde Nicolo Zaniolo, Mauro Icardi ve Dries Mertens'in takımda olmasının büyük etkisi bulunduğu belirtilen haberde, Insigne'nin kiralık olarak sarı-kırmızılılara katılma ihtimalinin yüksek olduğu yer aldı.
  • Galatasaray'da Lorenzo Insigne sesleri!

    Bu sezon Toronto'da 8 maça çıkan yıldız oyuncu takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
  • Galatasaray'da Lorenzo Insigne sesleri!

    Efsanesi olduğu Napoli'de toplamda 434 karşılaşmaya çıkan Insigne, 122 gol, 95 asistlik performans sergiledi.
  • Galatasaray'da Lorenzo Insigne sesleri!
  • Galatasaray'da Lorenzo Insigne sesleri!
  • Galatasaray'da Lorenzo Insigne sesleri!

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