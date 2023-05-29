Toronto FC ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusunun transferinde Nicolo Zaniolo, Mauro Icardi ve Dries Mertens'in takımda olmasının büyük etkisi bulunduğu belirtilen haberde, Insigne'nin kiralık olarak sarı-kırmızılılara katılma ihtimalinin yüksek olduğu yer aldı.