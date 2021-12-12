UEFA Avrupa Ligi’nde önceki gün Lazio deplasmanında 0-0 berabere kalarak grubunu lider tamamlayan Galatasaray’ın stoperi Marcao, maç öncesi ısınma hareketleri sırasında sol kasık adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakmıştı. Ardından uygulanan hızlı tedaviyle maça çıkan Brezilyalı stoper, 10/10’luk performans sergileyerek kalenin gole kapanmasında ön plana çıkan isim oldu. Bu beraberlikle direkt olarak son 16 turuna kalan Cimbom, sezon başında kurulan takımın meyvelerini toplamaya başladı. Isınma sırasında sakatlanan Marcao’nun maça çıkıp çıkmayacağı belirsizken Brezilyalı stoper oynamak istediğini hocasına iletti. Daha ciddi bir sakatlık riski olsa da oynamak isteyen Marcao’nun kritik maç öncesi bu fedakarlığı, teknik direktör Fatih Terim tarafından da takdirle karşılandı.

SİVAS’A YETİŞMESİ ZOR

Lazio maçının ardından Cuma sabah saatlerinde İstanbul’a dönen Galatasaray kafilesi, Sivas deplasmanı öncesi dün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sivas yolculuğuna bugün çıkacak olan Galatasaray kafilesinde Marcao’nun yer almasının zor olduğu öğrenildi.