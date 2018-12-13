Ligde 7. sıraya kadar gerileyen, Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Porto mağlubiyeti sonrasında kadroda büyük bir değişim yaşanacağını açıklamıştı. Bazı futbolcularla yolların ayrılacağını duyuran İmparator'un bu açıklamasının ardından ise gözler Florya'ya çevrildi. Sarı-kırmızılıların iki bek oyuncusuna yurt dışından talip olduğu öğrenildi.

MARIANO'YA ÜLKESİNDEN TALİP!

Brezilyalı gazeteci Gustavo Zupak'ın haberine göre Flamengo, Mariano'yu gözüne kestirdi! Bu sezonki performansıyla eleştiriler alan Brezilyalı sağ bekin Galatasaray ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2017'de Sevilla'dan 4,25 milyon Euro'ya sarı-kırmızılılara transfer olan Mariano ile Flamengo'nun ilk temasları kurduğunu ancak Galatasaray'a henüz bir teklif yapılmadığı kaydedildi. Ayrıca sarı-kırmızılıların yüksek bonservis ücreti isteyeceği, transferin bu yüzden kolay olmadığı da belirtildi.

ÖMER'İ FRANSIZLAR İSTİYOR!

Fransa'nın RMC radyosu, Amiens'in geçtiğimiz günlerde Ömer Bayram için bilgi toplamaya başladığını ve devre arası transfer döneminde Galatasaray'a teklif götüreceğini haberleştirdi! Galatasaray'ın Süper Lig'de 7. sırada bulunduğu ve ekonomik olarak zor günler geçirdiği kaydedilirken bu nedenle nakit paraya hayır demeyeceği ve transfere sıcak bakacağı iddia edildi.

Sezon başında Akhisarspor'dan 400 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen 27 yaşındaki sol bek, bu sezon Galatasaray ile 16 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist üretti. Amiens, 20 takımlı Fransa Ligi'nde 16 hafta sonunda 16 puan toplayarak 17. sırada bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ