Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; genel kurulda yönetsel bakımdan ibra edilmeyen Galatasaray yönetimi, çıkış yolu arıyor. Eski başkanlardan Adnan Polat’ın ibra edilmedikten sonra mahkemeye gidip aklanmasıyla birlikte tek ibra geçerliliğinin yeterli olması, yönetimin mahkemeye gitmesi yolunda önünü açıyor. Ancak Polat’ın denetim kurulunun ibra edilip, Cengiz’in denetim kurulunun ibra edilmemesi emsal dava olmasını engelliyor. Bu nedenle mahkemeden olumsuz sonuç alması yüksek görünen yönetimin, Galatasaray Tüzüğü’ne tabi olmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Yine de Galatasaray yönetimi tüm hukuksal yöntemlere başvurmakta kararlı... Denetim kurulunda 3 asil, 3 de yedek üyenin olduğunu ifade eden yöneticiler, ibra edilmeyen 3 asil üyenin yerine yedek üyelerin getirilmesiyle birlikte mahkemenin kendi lehlerine karar çıkarabileceği görüşünde... Birçok hukukçuya danışarak çıkış yolu arayan Cengiz yönetiminin, bugün bizzat başkanın yapacağı açıklamaların ardından hafta boyunca istişare ederek izlenecek yolu belirleyecekleri bildirildi.