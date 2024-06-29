Galatasaray'da Oğuz Aydın ve Gökdeniz Bayrakdar operasyonu!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrodaki yerli havuzunu yapacağı takviyelerle genişletmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Oğuz Aydın ve Gökdeniz Bayrakdar'ı transfer etmek için temaslarını sıklaştırdı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, yabancı isimlerin yanı sıra genç ve yerli oyuncuları da kadrosuna katmayı hedefliyor.
Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi benzer transfer hamleleri yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda ilk olarak Alanyaspor'dan Oğuz Aydın transferini bitirmeyi hedefliyor.
TRT Spor'un haberine göre Cimbom, 23 yaşındaki oyuncu için 4-5 milyon euro ödemeyi kabul etmiş durumda...
Ancak Alanyaspor'un 7 milyon euro seviyesinde bir beklentisi olduğu öğrenildi.
Sarı kırmızılıların, bir miktar para ve oyuncu takasıyla Akdeniz ekibini ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.
Galatasaray'ın bir diğer alternatifi ise Bodrum Futbol Kulübü'nde forma giyen Gökdeniz Bayrakdar...