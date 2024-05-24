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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul yarın yapılacak - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul yarın yapılacak

        Galatasaray'da başkanlık seçim heyecanı yarın yaşanacak. 104. dönem yönetiminin belirleneceği olağan seçim genel kurul toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak. Seçimde mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum yarışacak. Özbek kırmızı, Batum ise sarı renkteki oy pusulasıyla yarışacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:55
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        Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul yarın yapılacak
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        Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yarın yapılacak.

        Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.

        Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.

        Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

        Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

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        Adayların listeleri

        Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

        Dursun Özbek:

        Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

        Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

        Süheyl Batum:

        Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

        Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

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