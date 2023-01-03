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Galatasaray'da Rashica'nın parası kiralıklardan!

Galatasaray, bu sezon Norwich City'den kiralık olarak kadroya katılan Milot Rashica için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar Mustafa Muhammed, Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'nun satışlarından gelecek parayla Kosovalı futbolcunun bonservisini almayı planlıyor.

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  • Galatasaray'da Rashica'nın parası kiralıklardan!

    Galatasaray ara transfer çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların ilk hedefi ise gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Milot Rashica...
  • Galatasaray'da Rashica'nın parası kiralıklardan!

    Sezon başında 11'i kaptıktan sonra formayı bir daha teslim etmeyen ve sakatlığa kadar yükselen bir grafik çizen Kosovalı futbolcu, teknik heyet ve yönetimden geçer not aldı.
  • Galatasaray'da Rashica'nın parası kiralıklardan!

    Oyuncunun bu performansını yaza kadar sürdürmesi durumunda değerinin daha da yükseleceğini düşünen Galatasaray heyeti ise transferi ocakta bitirmek için girişimlere başlamaya karar verdi.
  • Galatasaray'da Rashica'nın parası kiralıklardan!

    Sarı-kırmızılıların, Rashica'nın bonservisini alabilmek için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. 
  • Galatasaray'da Rashica'nın parası kiralıklardan!

    PARASI KİRALIKLARDAN!

    Galatasaray'ın bu transferi bitirmek için çizdiği yol planı ise Mustafa Muhammed... 

     
  • Galatasaray'da Rashica'nın parası kiralıklardan!

    Bu sezon satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiralanan Mısırlı golcü yeni kulübünde attığı goller ve performansıyla beğeni topladı.

     
  • Galatasaray'da Rashica'nın parası kiralıklardan!

    Sezon başında Kombouare ile Nantes başkanı arasında transfer sayısı nedeniyle anlaşmazlık çıktığı ve kulübün devre arasında bu durumu telafi etmek istediği öğrenildi.
  • Galatasaray'da Rashica'nın parası kiralıklardan!

    Kiralama bedeli olarak 250 bin Euro ödeyen Nantes'ın Mustafa Muhammed'in bonserivi üzerinde 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.
  • Galatasaray'da Rashica'nın parası kiralıklardan!

    Oyuncunun satışına kesin gözüyle bakan sarı-kırmızılılar, söz konusu meblağın Rashica transferinde elini rahatlatmasını umuyor.
  • Galatasaray'da Rashica'nın parası kiralıklardan!

    Galatasaray, ocak ayında Norwich ile anlaşamaması durumunda ise transferi yazın bitirme niyetinde...

     
  • Galatasaray'da Rashica'nın parası kiralıklardan!

    Serie B ekiplerinden Pisa ile İtalya'nın dikkatini çeken bir performans sergileyen Olimpiu Morutan'a Serie A'dan da talipler var.
  • Galatasaray'da Rashica'nın parası kiralıklardan!

    Özellikle Torino'nun yakından takip ettiği Rumen futbolcunun anlaşmasında ise çeşitli şartlara bağlı olarak opsiyon bulunuyor. 
  • Galatasaray'da Rashica'nın parası kiralıklardan!

    Ağustos ayında yapılan anlaşmaya göre Pisa, Galatasaray'a 150 bin Euro kiralama bedeli öderken 5 milyon 500 bin Euro'luk satın alma opsiyonu koydurmuştu.
  • Galatasaray'da Rashica'nın parası kiralıklardan!

    Pisa'nın bu rakamı ödemekte zorlandığı ve sarı-kırmızılı kulüpten indirim istediği belirtilirken Torino'nun ise bu meblağı gözden çıkardığı kaydedildi. 
  • Galatasaray'da Rashica'nın parası kiralıklardan!

    Morutan'ın yanı sıra satış kararı alınan Cicaldau'nun da 3 milyon Euro civarında bir rakama satılarak buradan gelen paraların bir kısmının Rashica'nın bonservisinde kullanılmayı planlandığı öğrenildi. 

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