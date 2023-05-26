Geçen haftalarda Rennes'den gelen iki senelik sözleşme teklifini kabul etmeyen deneyimli oyuncuyla iki büyük İstanbul kulübünün yanı sıra Lyon, Betis ve Bayer Leverkusen’in de talip olduğu vurgulandı. Tecrübeli oyuncuyla Rennes arasında devam eden görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediği ve iki tarafın önümüzdeki dönemde yol ayrımına oldukça yakın olduğu ifade edildi.