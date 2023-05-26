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Galatasaray'da sağ ve sol bek için rota Fransa!

Galatasaray'da transferde yol haritası da şekillenmeye başladı. Arsenal, Sacha Boey için harekete geçerken sarı-kırmızılılar Fransız futbolcu için beklentisini de 20 milyon Euro'nun üzerine çekti. Galatasaray'ın sağ ve sol bek için rotası da yine Fransa oldu

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  • Galatasaray'da sağ ve sol bek için rota Fransa! Son dakika GS transferhaberleri

    Süper Lig'de şampiyonluk kapısını aralayan ve kalan iki maçta sadece 3 puana ihtiyacı olan Galatasaray'da Florya lige odaklanırken idari kanat ise gelecek sezon kadrosu için kolları sıvadı. 

     
  • Galatasaray'da sağ ve sol bek için rota Fransa! Son dakika GS transferhaberleri

    Lider Cimbom'un birçok oyuncusuna ilgi bulunurken özellikle Sacha Boey ve Victor Nelsson'a gösterilen yüksek ilgi sonrasında planlar da iki oyuncu gelecek sezon yokmuş gibi yapılmaya başlandı.

     
  • Galatasaray'da sağ ve sol bek için rota Fransa! Son dakika GS transferhaberleri

    Bir süredir yüzlerce oyuncuyu takibe alan ve filtreleyen Galatasaray'ın yol haritası da netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılar sağ ve sol bek için rotasını Fransa'ya çevirdi. 
  • Galatasaray'da sağ ve sol bek için rota Fransa! Son dakika GS transferhaberleri

    Sam Adekugbe kiralık transferinde umduğunu bulamayan Galatasaray, Kanadalı oyuncunun bonservisini almamaya karar verdi. Sarı-kırmızılılar sol beke de transfer yapmaya karar verdi. 
  • Galatasaray'da sağ ve sol bek için rota Fransa! Son dakika GS transferhaberleri

    BİR BEK TECRÜBELİ, BİRİ GENÇ

    Sacha Boey'un ayrılığına kesin gözüyle bakan Galatasaray iki bek bölgesine birden oyuncu bakmaya başladı. Sarı-kırmızılılar iki kanata ise ayrı profillerde oyuncu almayı düşünüyor.
  • Galatasaray'da sağ ve sol bek için rota Fransa! Son dakika GS transferhaberleri

    Galatasaray sağ beke tecrübeli bir oyuncu alması durumunda sol beke ise hem bugün sahada katkı sağlayabilecek hem de gelecekte bonservis yatırımının karşılığını alabilecek bir futbolcu transferi düşünüyor. 
  • Galatasaray'da sağ ve sol bek için rota Fransa! Son dakika GS transferhaberleri

    ROTA FRANSA OLDU!

    Galatasaray'ın hem sağ hem sol bek için rotası da Sacha Boey transferi gibi Fransa oldu. Sarı-kırmızılılar sağ bek için Rennes'in kaptanı Hamari Traore'yi gündemine aldı.
  • Galatasaray'da sağ ve sol bek için rota Fransa! Son dakika GS transferhaberleri

    Fransa’nın dünyaca ünlü spor gazetelerinden L'Equipe, Rennes'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki kaptanı Hamari Traore'nin Galatasaray'ın listesinde olduğunu duyurdu. Haberde tecrübeli oyuncu ile Fenerbahçe başta olmak üzere birçok takımın ilgilendiği de belirtildi. 
  • Galatasaray'da sağ ve sol bek için rota Fransa! Son dakika GS transferhaberleri

    Geçen haftalarda Rennes'den gelen iki senelik sözleşme teklifini kabul etmeyen deneyimli oyuncuyla iki büyük İstanbul kulübünün yanı sıra Lyon, Betis ve Bayer Leverkusen’in de talip olduğu vurgulandı. Tecrübeli oyuncuyla Rennes arasında devam eden görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediği ve iki tarafın önümüzdeki dönemde yol ayrımına oldukça yakın olduğu ifade edildi.
  • Galatasaray'da sağ ve sol bek için rota Fransa! Son dakika GS transferhaberleri

    Ocak ayında dizinden sakatlık yaşayan Traore bu sezon 34 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Rennes Teknik Direktörü Geneiso da dün bir açıklama yaparak Traore'nin sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmediğini ve takımda kalmasından yana olduğunu dile getirdi. 
  • Galatasaray'da sağ ve sol bek için rota Fransa! Son dakika GS transferhaberleri

    Geçtiğimiz sezonu 42 maçta 3 gol ve 10 asistle tamamlayan Traore, daha önce Reims ve Lierse formaları da giymişti. 
  • Galatasaray'da sağ ve sol bek için rota Fransa! Son dakika GS transferhaberleri

    SOL BEK İÇİN QUENTIN MERLIN

    Sağ bek için Traore'yi gündemine alan Galatasaray'ın sol bek için düşündüğü isim de yine Fransa'dan. Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre sarı-kırmızılılar Nantes'ın genç yıldızı Quentin Merlin'i takip ediyor. 
  • Galatasaray'da sağ ve sol bek için rota Fransa! Son dakika GS transferhaberleri

    21 yaşındaki yıldızı uzun süredir izleyen Galatasaray, Ligue 1'de küme düşme hattına gerileyen Nantes'ın durumunu da yakından takip ediyor. 
  • Galatasaray'da sağ ve sol bek için rota Fransa! Son dakika GS transferhaberleri

    Sarı-kırmızılılar başta Newcastle United olmak üzere birçok takımla adı anılan Quentin Merlin'i renklerine bağlayarak geleceğe yatırım yapmayı sürdürmeyi hedefliyor.
  • Galatasaray'da sağ ve sol bek için rota Fransa! Son dakika GS transferhaberleri

    Ocak 2023'te kasık sakatlığı geçiren ve yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalan Merlin, nisan itibarıyla formasına kavuşmuştu. 
  • Galatasaray'da sağ ve sol bek için rota Fransa! Son dakika GS transferhaberleri

    Fransa U21 Milli Takımı'nın da sol beki olan Merlin'in veri derleme platformu Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...
  • Galatasaray'da sağ ve sol bek için rota Fransa! Son dakika GS transferhaberleri

    Galatasaray'ın olası bir Sacha Boey transferinin ardından elde edilecek bonservis gelirinin önemli bir kısmını sol bek transferine harcayabileceği öğrenildi. 

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