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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde

        Sağ bek, orta saha ve santrfor transferlerini 3 Ağustos itibarıyla noktalayan Galatasaray bundan sonraki takviyeler için Şampiyonlar Ligi'ni bekliyor. 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde Young Boys'la play-off müsabakasına çıkacak olan sarı-kırmızılılar turu geçmeleri halinde harcama limitinde de hareket alanı bulacak ve sol bek için girişimlere başlayacak

        Giriş: 19.08.2024 - 12:44 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:44
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        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
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        İki sezon şampiyonluğa ulaşan kadronun omurgasını koruyan Galatasaray transferde frene basmış durumda.

        Sağ beke Elias Jelert, orta sahaya Gabriel Sara, santrfora ise Michy Batshuayi eklemesi yapan sarı-kırmızılılar, bundan sonraki takviyeler için harcama limiti bekliyor.

        Derrick Köhn, Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu'na resmi teklifler gelse de oyuncuların çeşitli nedenlerle teklifleri geri çevirmeleri Galatasaray'ı da etkiledi.

        YAKLAŞIK 2 MİLYON EURO'LUK ALANI KALDIK

        TFF Harcama Limiti'nde yaklaşık 2 milyon Euro'luk hareket alanı bulunan sarı-kırmızılılar gözünü Young Boys'la oynanacak maçlara çevirdi.

        21 Ağustos'ta deplasmanda, 28 Ağustos'ta ise iç sahada İsviçre temsilcisiyle iki kritik müsabakaya çıkacak olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde transferde yeniden kolları sıvayacak.

        DEVLER LİGİ'NE KALIRSA 18,6 MİLYON EURO GELECEK

        Play-off'u geçmesi halinde katılım ücreti olarak 18,6 milyon Euro elde edecek sarı-kırmızılılar, bu gelir kalemini eylülde hanesine yazabilecek.

        Devler Ligi'nden gelecek parayla birlikte harcama limitinde esneklik yaratacak olan sarı-kırmızılılar önceliğini de sol bek transferine verecek.

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