Galatasaray'da sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde Sağ bek, orta saha ve santrfor transferlerini 3 Ağustos itibarıyla noktalayan Galatasaray bundan sonraki takviyeler için Şampiyonlar Ligi'ni bekliyor. 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde Young Boys'la play-off müsabakasına çıkacak olan sarı-kırmızılılar turu geçmeleri halinde harcama limitinde de hareket alanı bulacak ve sol bek için girişimlere başlayacak

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