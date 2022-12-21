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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sacha Boey'a dev teklif

Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin transfer hedefi haline geldi. Başarılı sağ bek için konuşulan son rakam ise Galatasaray'ın kasasını dolduracak cinsten... İşte Sacha Boey konusunda son gelişmeler...

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  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sacha Boey'a dev teklif

    Uyluk sakatlığıyla geçen ilk sezonunun ardından formasına kavuşan Sacha Boey, Galatasaray'da dikkat çeken bir performans imza atıyor. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sacha Boey'a dev teklif

    Fransız futbolcunun yükselen grafiği Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sacha Boey'a dev teklif

    Fransız basınında yer alan haberlere göre; Lyon, Sacha Boey'yi yakından takip ediyor. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sacha Boey'a dev teklif

    Habere göre, Ligue 1 ekibi Malo Gusto'nun yerini alabilecek bir sağ bek arayışında sarı-kırmızılı futbolcuyu hedef olarak belirledi.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sacha Boey'a dev teklif

    DEV RAKAM

    Boey için Real Madrid dahil olmak üzere İngiltere Premier Lig'den Liverpool ve Crystal Palace'ın da ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sacha Boey'a dev teklif

    Jeunes Footeux'ta yer alan habere göre, Joel Ward'ın yerine yeni bir isim bakan Crystal Palace, Galatasaray'ı ikna etmek için 16 milyon Euro teklif edecek.
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sacha Boey'a dev teklif

    Süper Lig'de şampiyonluk için bir kadro oluşturan Galatasaray, Sacha Boey'yi yüksek bir teklif gelmedikçe göndermeyi düşünmüyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sacha Boey'a dev teklif

    ÖZBEK DE AÇIKLAMIŞTI

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk yarışının ortasında kilit oyuncuları elden çıkarmak istemediklerini belirtmişti:
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sacha Boey'a dev teklif

    "Birçok oyuncumuza teklif var. Şu anda hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok. İyi bir kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sacha Boey'a dev teklif

    "Cumhuriyet'in 100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli görüyor ve bu dönemde şampiyon olmak istiyoruz." 
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sacha Boey'a dev teklif

    "Sacha Boey ve Victor Nelsson'un yanında 3-4 oyuncuya daha teklif var. Güzel kadro var, teklifler normal. Kimseyi satmayı düşünmüyoruz." 
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sacha Boey'a dev teklif

    "Bu kadroyla şampiyonluk yolunda devam edeceğiz. Eksiklerimiz varsa teknik heyet raporuyla değerlendirmeye alırız. Şampiyonluk yolunda arızaya uğramak istemiyoruz."
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sacha Boey'a dev teklif

    Fransa'da Dijon ve Rennes formaları giyen Sacha Boey, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 13 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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