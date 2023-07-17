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        Galatasaray'da son dakika transfer haberleri!

        Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. PSG ve Mauro Icardi ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın yolunu gözlüyor. Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hastaneye yatması ve taburcu olması hakkında çeşitli iddialar ortaya atılırken Arjantinli golcüden de Wanda Nara paylaşımı geldi ve gündeme oturdu. Diğer yandan Cedric Bakambu transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Galatasaray'da günün transfer gelişmeleri

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 10:12
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        Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan Mauro Icardi transferini tamamlamaya hazırlanıyor...

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        PSG'de kadroda düşünülmeyen Icardi, ülkesi Arjantin'de geçen gün Wanda Nara'yla birlikte ödül törenine katıldı.

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        Wanda Nara'nın gizemli şekilde birkaç gün önce hastaneye yatırılması ardından taburcu olmasıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Arjantinli yıldız da Wanda Nara'yla fotoğraflarını paylaştı.

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        Icardi, kendisi ve Wanda Nara'da dövmeleri bulunan 'aslan' emojisini not düşerek fotoğraflarını yayınlarken bu paylaşımın altında kısa sürede binlerce yorum yapıldı.

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        La Nacional'de yer alan haberde "Son günlerde, Wanda Nara'nın hastaneye kaldırılması ve ardından taburcu edilmesi haberi büyük bir etki yarattı. Bu nedenle Mauro Icardi ona her zaman eşlik ediyor ve son saatlerde ülkede kalıp kalmayacağına ya da bonservisini alan Galatasaray'a dönüp dönmeyeceğine karar vermesi gerekecek" ifadeleri kullanıldı.

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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk katıldığı programda Icardi'nin geliş tarihinin sarkabileceğini söyledi ve "Icardi ve kulübü ile belli bir yere gelinmişti ama ailevi bir durum oldu. Şu anda belli olmayan bir süreç var önümüzde. Gelecek demiyorum ama birkaç gün içinde netleşebilir. Sonuçta aile her şeyin üzerinde. Mauro'nun Galatasaray'a bir aidiyeti var. Önemli teklifleri reddetti. Ancak net bir süre vermek doğru olmaz. İlk ön eleme maçına yetişemeyecek gibi görünüyor." dedi.

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        Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez de Arjantin'e giderken eski futbolcunun gelişi de Arjantin basınının dikkatini çekti. Havalimanında açıklamalar yapan Maxi Lopez, Wanda'nın sağlık durumu hakkında doğrulanmamış bilgiler yayınlayan bazı gazetecilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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        Çocuklarının bu durumda nasıl olduğu sorulduğunda, daha fazla ayrıntı vermeden şunları söyledi:

        "Şimdi eve gidip onları göreceğim." Hemen ardından bir muhabirin kendisine ülkede ne kadar kalacağını yönelik sorusunu da "Ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağım." diyerek yanıtladı.

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        Wanda Nara'nın babası Andres Nara, kızının "rutin kontrol için, kendini kötü hissettiği ve durumunu bilmek istediği için" hastaneye gittiğini ve taburcu olduğunu belirtti.

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        Santrfora Halil Dervişoğlu eklemesi yapan Galatasaray için bir iddia da Suudi Arabistan'dan geldi.

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        UAEKICK'de yer alan habere göre Bakambu ve kulübü Al-Nassr, ayrılık için anlaşmaya vardı.

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        Oyuncunun kulübünden ayrılmaya hazırlandığı belirtilirken, Galatasaray'a transferinin de tamamlandığı aktarıldı.

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        2022-23 sezonunun başında Olympiakos'un yolunu tutan Cedric Bakambu, geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr'a transfer olurken, takımıyla maça çıkmadan takımdan ayrılmış olacak.

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        Formasını giydiği son kulüp olan Olympiakos ile 37 maça çıkan Cedric Bakambu, 18 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Bakambu, geçmişte Bursaspor formasını da giymişti.

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