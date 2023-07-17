La Nacional'de yer alan haberde "Son günlerde, Wanda Nara'nın hastaneye kaldırılması ve ardından taburcu edilmesi haberi büyük bir etki yarattı. Bu nedenle Mauro Icardi ona her zaman eşlik ediyor ve son saatlerde ülkede kalıp kalmayacağına ya da bonservisini alan Galatasaray'a dönüp dönmeyeceğine karar vermesi gerekecek" ifadeleri kullanıldı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk katıldığı programda Icardi'nin geliş tarihinin sarkabileceğini söyledi ve "Icardi ve kulübü ile belli bir yere gelinmişti ama ailevi bir durum oldu. Şu anda belli olmayan bir süreç var önümüzde. Gelecek demiyorum ama birkaç gün içinde netleşebilir. Sonuçta aile her şeyin üzerinde. Mauro'nun Galatasaray'a bir aidiyeti var. Önemli teklifleri reddetti. Ancak net bir süre vermek doğru olmaz. İlk ön eleme maçına yetişemeyecek gibi görünüyor." dedi.