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Galatasaray'dan Fransa çıkarması!

Yeni sezon kadrosunu şekillendirmek için dört bir koldan çalışma yürüten Galatasaray rotasını da Fransa'ya çevirdi! Sarı-kırmızılıların hedefinde ise üç transferi birden bitirmek var! İşte Galatasaray'da son dakika transfer haberleri ve sıcak gelişmeler

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  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Aslan'ın rotası Fransa!

    Şampiyon Galatasaray transfer çalışmalarına hız vermiş durumda... Yeni sezon kadrosunu şekillendirmeye çalışan sarı-kırmızılıların yol haritası da netleşiyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Aslan'ın rotası Fransa!

    Sacha Boey ve Victor Nelsson'un satılma ihtimallerinin dışında kale, orta saha ve santrfora takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın rotası da Fransa oldu.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Aslan'ın rotası Fransa!

    Okan Kocuk'un düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmek istemesiyle kaleye yerli oyuncu takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar önceliğini Uğurcan Çakır'a vermişti.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Aslan'ın rotası Fransa!

    Fernando Muslera'nın sözleşmesinin bulunması, Trabzonspor kamuoyunun Uğurcan'ın Türkiye içinden bir kulübe gitmesine sıcak bakmaması ve maliyetler nedeniyle bu düşünce ikinci planda kaldı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Aslan'ın rotası Fransa!

    Gaziantep FK'dan ayrılmak isteyen Günay Güvenç'le görüşmeler yürüten sarı-kırmızılılar, bu bölge için Doğan Alemdar'ı da gündemine aldı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Aslan'ın rotası Fransa!

    Fransa ekiplerinden Rennes'de kaleyi Steve Mandanda'ya kaptıran Doğan Alemdar'ın durumunu soruşturan sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak istiyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Aslan'ın rotası Fransa!

    20 yaşındaki Doğan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Galatasaray, Muslera sonrası dönem için de bu bölgede yerli hamlesiyle elini rahatlatmanın peşinde...
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Aslan'ın rotası Fransa!

    Kayserispor altyapısından yetişen Doğan Alemdar, Ağustos 2021'de 3,5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Rennes'in yolunu tutmuştu. Alt yaş milli takımlarında da oynayan Doğan, Haziran 2022'de A Milli formayı sırtına geçirmişti.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Aslan'ın rotası Fransa!

    ORTA SAHAYA TANGOCU!

    Gelecek sezonda orta sahada elini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın bu bölgedeki rotası da yine Fransa oldu. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin vatandaşı Leandro Paredes görüşmelerinde mesafe kat etti.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Aslan'ın rotası Fransa!

    Hem 6 hem 8 numarada oynayabilecek bir oyuncu takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, fiziksel temastan kaçmayan ve şiddetli tempoya ayak uydurabilen bir futbolcu arıyordu.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Aslan'ın rotası Fransa!

    Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö ile Avrupa'da rakiplere yanıt vermekte zorlanabileceğini de düşünen Galatasaray, geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Leandro Paredes için bir süredir PSG ile masadaydı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Aslan'ın rotası Fransa!

    PSG'nin Ocak 2019'da 40 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Arjantinli oyuncuyu gelecek planları arasında düşünmemesinin yanı sıra sözleşmesinin de son senesine girecek olması nedeniyle elden çıkarmaya sıcak bakması, Galatasaray'ın avantajı oldu.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Aslan'ın rotası Fransa!

    Mauro Icardi'den Galatasaray ve İstanbul'a dair bilgiler alan Paredes'in de Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmasıyla bu transferde büyük yol alındığı öğrenildi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Aslan'ın rotası Fransa!

    YİNE YENİDEN DEMBELE!

    Mustafa Muhammed'in Nantes'a transferi ve sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis'le yolların ayrılmasından sonra Galatasaray, Mauro Icardi'den bağımsız olarak santrfora iki takviye yapmayı planladı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Aslan'ın rotası Fransa!

    Okan Buruk'un zaman zaman çift santrforla oynayabilme ihtimaliyle kadroda üst düzeyde iki santrfor bulundurmak isteyen sarı-kırmızılıların, Moussa Dembele aşkı yeniden alevlendi. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Aslan'ın rotası Fransa!

    Celtic'te oynadığı dönemde Galatasaray'a transferin eşiğinden dönen 26 yaşındaki oyuncu, Lyon'la sözleşmesini yenilemedi ve bonservisini eline aldı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Aslan'ın rotası Fransa!

    Avrupa'dan da talipleri olan Dembele'yle aylar önce temas kuran ve şartlarını soran sarı-kırmızılılar, tecrübeli golcünün beklentilerini aşağı çekmek için pazarlıklarını da hızlandırdı.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Aslan'ın rotası Fransa!

    Şampiyonlar Ligi'ndeki elemelere kadar kadrosuna mutlaka golcü takviyesi yapmayı planlayan Cimbom, Dembele için şartlarını zorlarken bu transferde de önemli mesafe alındığı ve iki taraf arasındaki rakam farklılıklarının azaldığı öğrenildi.

     

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