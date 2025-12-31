Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Süper Kupa mesaisi - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Süper Kupa mesaisi

        Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 15:27 Güncelleme: 31.12.2025 - 15:27
        Galatasaray'da Süper Kupa mesaisi!
        Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep'te Trabzonspor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, üçe üç hücum organizasyonlarının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray Futbol Takımı, 2 Ocak Cuma günü saat 17.00'deki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

