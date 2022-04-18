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Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

Galatasaray'da yaklaşan seçim öncesinde adaylar çalışmalarını sürdürürken teknik direktörlük için sürpriz bir isim gündeme geldi!

  • 01
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    Galatasaray'da 30 Nisan'daki seçim öncesi adaylar, listelerini tanıtırken bir yandan da göreve gelmelerinden sonraki günler için de çalışmalar yürütüyor.
  • 02
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    Galatasaray'da beş maça çıkan teknik direktörler arasında en düşük puan ortalamasına sahip olan Domenec Torrent'le yola devam etmek istemeyen iki aday da önceliğini teknik direktör konusuna vermiş durumda. 
  • 03
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    Metin Öztürk'ün Nuri Şahin açıklamaları sonrasında Antalyaspor'dan tepki gelirken Öztürk, Şahin'in bir kulübün teknik direktörü olduğunu ve Galatasaray'ın bu tarz durumların içinde olmayacağını belirtti.
  • 04
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    Eşref Hamamcıoğlu da sportif direktör olarak Cenk Ergün'ün görev alacağını duyururken ilk adaylarını da belirlemiş durumda.
  • 05
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    Teknik direktör seçiminde Fransa ekolüne yönelen Eşref Hamamcıoğlu ve Ergün'ün kafasında iki aday bulunuyor.
  • 06
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    Hamamcıoğlu'nun seçilmesi durumunda takımı Rudi Garcia ve Franck Haise ikilisinden birine emanet etmesi bekleniyor.
  • 07
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    FRANCK HAISE KİMDİR?

    2006'da adım attığı teknik direktörlükte 2020'ye kadar alt yaş gruplarında görev yapan Haise, Şubat 2020'den bu yana ise Lens'ın teknik direktörü.
  • 08
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    Lens, Ligue 2'deyken göreve gelen 51 yaşındaki çalıştırıcı, koronavirüs pandemisi sonrasında ligin sonlandırılmasıyla birlikte Lens'ın ilk iki sırada bulunması sonrasında Ligue 1'e yükselmişti.
  • 09
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    Ligue 1'deki ilk sezonunda beklentilerin çok üzerinde bir performans sergileyen Lens, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verdi. 

     
  • 10
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    Ligue 1'in bitimine 8 hafta kala beşinci sırada bulunan Lens, son dört haftada aldığı üç mağlubiyetle Avrupa biletini 1 puanla kaçırdı.
  • 11
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    Bu sezona da flaş bir giriş yapan Lens 32 maç sonunda aldığı 14 galibiyetle yedinci sırada bulunuyor. Haise ve ekibi, sezonun kalan altı haftasında iki basamak yükselmesi durumunda Lens'la Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterecek.
  • 12
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    NE OYNATIYOR?

    A Takım düzeyinde kısa süreli tecrübesi bulunan Fransız çalıştırıcı takımlarını genellikle üçlü savunma anlayışıyla oynatıyor. 
  • 13
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    Lens son dönemde 3-4-1-2 ve 3-4-2-1 planlarıyla oynatan Haise buna rağmen katı bir sistem savunucusu olmaması ile biliniyor. Öğrencilerinden tempolu bir futbol bekleyen Haise, iki kenar bekini kanat gibi kullanmayı severken maçtan maça da değişiklikler yapabiliyor.
  • 14
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    "Her maçı küçük detaylar değiştirir" diyen Haise'ın Lens ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 
  • 15
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    İKİNCİ ADAY RUDI GARCIA

    Eşref Hamamcıoğlu ve Ergün'ün Haise ile anlaşamaması durumunda ikinci adayları ise Lyon ile Şampiyonlar Ligi'nde yarı final de oynayan Rudi Garcia... 
  • 16
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    Teknik direktörlüğe St. Etienne ile adım atan sonrasında Dijon, Le Mans, Lille, Roma, Marsilya ve Lyon'da görev yaptı. Lille ile Fransa şampiyonluğu yaşayan 58 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı ise farklı formasyonları kullanabiliyor.
  • 17
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    Lyon'la yarı final oynadıkları sezon üçlü savunmalı anlayışı da tercih eden Garcia genellikle 4-3-3 dizilimini kullanmayı seviyor. 
  • 18
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    Mayıs 2021'de Lyon'daki görevinden ayrılan 58 yaşındaki çalıştırıcı o tarihten bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyor.
  • 19
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    ÖZTÜRK'ÜN TERCİHİ OKAN BURUK

    Diğer başkan adayı Metin Öztürk cephesinde de yoğun bir çalışma var.  'Yeni bir Fatih Terim bulmalıyız' diyen Öztürk'ün, Okan Buruk'u işaret ettiği öğrenildi. 
  • 20
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre Metin Öztürk ve ekibi Buruk ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. 
  • 21
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    Metin Öztürk seçimi kazanması halinde Okan Buruk Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olacak. 
  • 22
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    BURUK GENİŞ BİR RAPOR HAZIRLIYOR

    Bir süredir sarı-kırmızılı takımı yakından izleyen 48 yaşındaki teknik adam geniş bir rapor hazırlıyor. 
  • 23
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    Sarı-kırmızılı takımda futbolculuk döneminde UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşayan Okan Buruk'un heyecanla 30 Nisan'da yapılacak seçimi beklediği öğrenildi.
  • 24
    Galatasaray'da sürpriz teknik direktör adayı!

    48 yaşındaki çalıştırıcı şampiyonluk yaşadığı Başakşehir'den Ocak 2021'den ayrıldıktan sonra bir takım çalıştırmadı.

     

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