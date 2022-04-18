Lens son dönemde 3-4-1-2 ve 3-4-2-1 planlarıyla oynatan Haise buna rağmen katı bir sistem savunucusu olmaması ile biliniyor. Öğrencilerinden tempolu bir futbol bekleyen Haise, iki kenar bekini kanat gibi kullanmayı severken maçtan maça da değişiklikler yapabiliyor.