Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim olan Manchester Unitedlı Wan Bissaka’nın önceliğinin başka kulüpler olması nedeniyle ibre Nordi Mukiele’ye döndü.

Sarı-kırmızılılar, PSG forması giyen Nordi Mukiele’yi yıllık ücretinin belli bir bölümünü karşılayarak kiralamayı düşünüyor. Lutsharel Geertruida’yı transfer etmek için girişimlerde bulunan PSG ise oyuncuyu kiralık değil, bonservisle göndermek istiyor. REKLAM Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde PSG ile masaya oturması bekleniyor.