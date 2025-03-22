Galatasaray'da Zaniolo bekleyişi!
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda durumu en çok merak edilen isimlerin başında Nicolo Zaniolo geliyor. Cimbom, Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen İtalyan yıldız için ciddi bir bonservis geliri hedefliyor.
Galatasaray gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlarken, kadro planlamaları kapsamında Nicolo Zaniolo'nun durumu da merak ediliyor.
Kariyerine İtalya'da devam eden 25 yaşındaki futbolcunun Atalanta ile olan kiralık sözleşmesi feshedilmiş ve Fiorentina'ya kiralanmıştı.
Atalanta'da hiçbir maça 11'de çıkamayan Zaniolo, Fiorentina'da ise şimdiden üç karşılaşmaya 11'de çıktı.
Transfer olduktan sonra beş maçın üçünde 30 ve daha fazla dakika sahada kalan Zaniolo'nun sözleşmesinde madde yer alıyor.
Galatasaray ile Fiorentina arasında yapılan anlaşmaya göre İtalyan ekibinin kiralık sözleşmesinde şarta bağlı mecburi opsiyon yer alıyor.
Zaniolo kalan mücadelelerin dokuzunda 30 dakika veya daha fazla oynaması halinde opsiyon devreye girecek. Galatasaray bu opsiyonun geçerli olması halinde 15,5 milyon Euro bonservis bedeli elde edecek.
Zaniolo'nun Fiorentina'daki performansı ve süre alıp alamayacağı, hem Galatasaray hem de taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.
Eğer bu şartlar gerçekleşirse, Galatasaray için önemli bir finansal katkı sağlanmış olacak.
Galatasaray yönetimi, Zaniolo'nun durumunu yakından izlerken, gelecek sezon için alternatif planlarını da şimdiden oluşturuyor.
Şubat 2023'te Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan İtalyan futbolcu şimdiye kadar üç farklı takıma kiralandı.
Kariyerine Türkiye'de devam etmeyi düşünmeyen Zaniolo önce Aston Villa ardından Atalanta'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.
Sarı-kırmızılı kulüp Aston Villa'dan 5, Atalanta'dan 3,2; Fiorentina'dan da 3,2 milyon Euro'luk kiralama bedelleri aldı.