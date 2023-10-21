Bu görselin alt kısmında ise Galatasaray'ın efsane oyuncuları Metin Oktay, Bülent Korkmaz ve Okan Buruk, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın yanı sıra madenci, öğretmen, çiftçi ve öğrenci figürlerine yer verildi.

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Tribünlerde "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz" ile "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" pankartlarının açıldığı koreografi, Gençlik Marşı eşliğinde sergilendi.