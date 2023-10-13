Galatasaray'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma!

Galatasaray, yeni sezon 3. alternatif formasını görücüye çıkardı. Sarı-kırmızılı futbol takımının 1923’te giydiği forma, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına yenilendi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseliyi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a özel verdiği imzayı taşıyan yeni sezon 3. forması hem zafer dolu bir yüzyılın sembolü, hem gelecek yüzyıllarda devam edecek zaferlerin sözü" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın, Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarladığı forma 2 bin 599 TL'den satışa çıktı.