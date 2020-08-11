Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Almanya'dan yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak Borussia Dortmund'da forma giyen ve kulüpsüz durumda bulunan Mario Götze ile ilgilendiği konuşulan sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki yıldız için yaptığı teklif de ortaya çıktı. Alman basını, Aslan'ın 2.5 milyon Euro'luk bir önerdiğini ve Götze'nin yanıtını beklenildiği kaydedildi.