Geçen yaz Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi dünya yıldızlarının bonservisini alan, Icardi'yi renklerine bağladıktan sonra Nicolo Zaniolo'yu da devre arasında kadrosuna katan Galatasaray bir dünya yıldızını daha renklerine bağlamak üzere harekete geçti.