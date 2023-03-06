Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray 2023-24 model Aslan için kolları sıvadı. Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, transferin olumsuz sonuçlanma ihtimali üzerine Roberto Firmino'yu bitirmek için masaya oturdu. Galatasaray'ın sol bek bölgesi için hedefi ise Alex Telles!

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması!

    Geçen yaz Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi dünya yıldızlarının bonservisini alan, Icardi'yi renklerine bağladıktan sonra Nicolo Zaniolo'yu da devre arasında kadrosuna katan Galatasaray bir dünya yıldızını daha renklerine bağlamak üzere harekete geçti.

     
  • Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması!

    Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile müzakerelere başlayan sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmasını kullanarak bu transferi bitirmek istiyor.

     
  • Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması!

    Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin yüksek maaş talebi nedeniyle yüksek bonservis ücreti ödemek istemezken bu transferin zora girme ihtimalini de hesaba katarak çalışmalar yapıyor.
  • Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması!

    Sezon sonunda Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan Roberto Firmino'yu gündemine alan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldız için temaslara başladı. 
  • Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması!

    Liverpool ile olan mukavelesini uzatmayacağını duyuran Brezilyalı yıldızın temsilcileriyle masaya oturan Galatasaray, Firmino'nun şartlarını sordu ve durum değerlendirmesi yapmaya başladı.
  • Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması!

    Sarı-kırmızılıların Icardi transferinde mutlu sona ulaşamaması durumunda Firmino için tüm şartlarını zorlayacağı belirtildi.

     
  • Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması!

    SOL BEK DE İNGİLTERE'DEN 

    Sol bek pozisyonunu ara transfer döneminde Sam Adekugbe ile güçlendiren sarı kırmızılar, gelecek sezon sıkıntı yaşamamak adına rotasını şimdiden belirledi.
  • Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması!

    İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, bonservisi Manchester United'da olan ve Sevilla'da top koşturan Alex Telles'i kadrosuna katmak istiyor.
  • Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması!

    Sarı kırmızılı takım yaz transfer döneminde Alex Telles için Manchester United'ın kapısını çalacak.
  • Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması!

    Haberde United ile 1,5 yıllık bir sözleşmesi kalan Brezilyalı sol bek Telles'in sezon sonunda büyük bir ihtimalle takımdan ayrılacağı belirtildi.
  • Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması!

    Manchcester United'ın da Brezilyalı oyuncu ile sözleşme uzatma niyetinin olmadığı aktarıldı.
  • Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması!

    Sevilla'ya kiralanan Alex Telles, Endülüs ekibinde yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle 1,5 ay forma giyemedi.

     
  • Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması!

    Brezilyalı yıldız, 2014 ile 2016 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti. Telles, Sevilla formasıyla bu sezon çıktığı 23 maçta 3 asist yaptı.
  • Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması!

    Galatasaray ayrıca, Juventus'tan Alex Sandro ve Benfica'dan Alejandro Grimaldo'yu takibe aldı.

     

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.