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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan İrlandalı sağ bek için sürpriz teklif! - Son dakika GS transfer haberi - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan İrlandalı sağ bek için sürpriz teklif!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek bölgesi için düşündüğü Guela Doue'nin alternatifini de belirledi. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Serie A'da forma giyen İrlandalı futbolcu için 5 milyon euroluk resmi teklif yaptığını yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 21:35 Güncelleme: 08.07.2024 - 21:35
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        Transferde ilk hamlesini forvet hattına yapan ve Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan Galatasaray, rotasını şimdi de sağ beke çevirdi.

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        Bu bölge için listenin ilk sırasına Rennes forması giyen Guela Doue'yi alan sarı-kırmızılılar, alternatifini de belirledi.

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        İtalyan basını, Galatasaray'ın Udinese forması giyen Festy Ebosele'yi gündemine aldığını yazdı.

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        Tutto Udinese'de yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, 21 yaşındaki İrlandalı sağ bek için Udinese'ye 5 milyon euroluk resmi teklif yaptı.

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        UDINESE TEKLİFİ DÜŞÜK BULDU

        İtalyan ekibinin ise 5 milyon euroluk meblağı düşük bulduğu ve daha yüksek teklifler beklediği belirtildi.

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        Sağ bek transferini ilk kampa yetiştirmek isteyen Galatasaray, İtalyanların vereceği cevaba göre harekete geçecek.

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        Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Ebosele, Udinese ile toplamda 50 maça çıkarken, 2 asistlik performans sergiledi.

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