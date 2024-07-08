Galatasaray'dan İrlandalı sağ bek için sürpriz teklif!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek bölgesi için düşündüğü Guela Doue'nin alternatifini de belirledi. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Serie A'da forma giyen İrlandalı futbolcu için 5 milyon euroluk resmi teklif yaptığını yazdı.
Transferde ilk hamlesini forvet hattına yapan ve Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan Galatasaray, rotasını şimdi de sağ beke çevirdi.
Bu bölge için listenin ilk sırasına Rennes forması giyen Guela Doue'yi alan sarı-kırmızılılar, alternatifini de belirledi.
İtalyan basını, Galatasaray'ın Udinese forması giyen Festy Ebosele'yi gündemine aldığını yazdı.
Tutto Udinese'de yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, 21 yaşındaki İrlandalı sağ bek için Udinese'ye 5 milyon euroluk resmi teklif yaptı.
UDINESE TEKLİFİ DÜŞÜK BULDU
İtalyan ekibinin ise 5 milyon euroluk meblağı düşük bulduğu ve daha yüksek teklifler beklediği belirtildi.
Sağ bek transferini ilk kampa yetiştirmek isteyen Galatasaray, İtalyanların vereceği cevaba göre harekete geçecek.