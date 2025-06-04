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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Osimhen için yeni teklif! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Osimhen için yeni teklif!

        Victor Osimhen'i kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray, Nijeryalı yıldız için teklifini yükseltti.

        Giriş: 04.06.2025 - 20:58 Güncelleme: 04.06.2025 - 20:58
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        Galatasaray, Victor Osimhen için yaptığı teklifi 20 milyon Euro’nun üzerine çekti.

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        Sarı-kırmızılılar bu yıllık ücretin 5-6 milyon Euro’sunu sponsorluk anlaşmalarıyla ödemeyi planlıyor.

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        TFF kanadından sponsorluk bedelinin harcama limitine dahil olup olmadığına dair şifahen bilgi alındı.

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        Mauro Icardi’nin 10 milyon Euro’luk maaşında devreye giren 6+4 formülüne benzer bir teklifle bu transferi bitirmeyi amaçlıyor.

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        İstanbul’dan ayrılışını ikinci kez erteleyen Osimhen’in bir sezon daha kiralanma ihtimali de düşük de olsa masada bulunuyor.

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        Napoli ile bir sezon daha sözleşme uzatarak bir sezon daha kiralık transferle Avrupa’dan teklif bekleme formülü de masada bulunuyor.

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