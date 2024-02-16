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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Serge Aurier'in sağlık durumuyla ilgili açıklama! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Serge Aurier'in sağlık durumuyla ilgili açıklama!

        Galatasaray, yeni transferi Serge Aurier'in arka üst adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 11:27 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:27
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        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
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        Galatasaray Kulübü, milli takımdan sakat dönen yeni transfer Serge Aurier'in arka adale üst grubunda ikinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni transferimiz Serge Aurier, ülkesi Fildişi Sahili’nin Afrika Uluslar Kupası finalinde Nijerya ile oynadığı maçta arka üst adale grubunda ağrı hissetmiş ve Türkiye'ye geldiğinde sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ilgili kas grubunda ikinci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.

        Teknik direktör Okan Buruk, dün Sparta Prag ile yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında tecrübeli sağ bekin yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağını söylemişti.

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