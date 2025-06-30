Galatasaray'dan sermaye artırımı kararı

Galatasaray, 8.1 milyar TL'lik sermaye artırımını duyurdu. Bununla birlikte ulaşılacak sermaye tutarı 13.5 milyar TL olacak.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.05.2025 tarihli toplantısında;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla Şirketimizin 27.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.400.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 8.100.000.000.-TL (%150) artırılarak 13.500.000.000.-TL'ye çıkartılmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 0,01.-TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00.-TL üzerinden kullandırılmasına,

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Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay çıkartılmasına, Nakden artırılan 8.100.000.000.-TL sermayeyi temsil edecek payların 2.025.000.000-TL nominal değerli kısmının (A) Grubu nama yazılı, 6.075.000.000.-TL nominal değerli kısmının (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine ve Sermaye artırımında ihraç edilecek (A) Grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, (B) Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına, İşbu sermaye artırımına ilişkin Kurul'a yapılacak başvurunun Şirketimiz adına gerçekleştirilmesi ve söz konusu başvuru kapsamında yerine getirilmesi gereken diğer prosedürlerin tamamlanması amacıyla, aracı kurum olarak, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,

Yukarıda detayları verilen sermaye artırımına yönelik çalışmalar kapsamında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan izahnamenin içeriğinin incelenerek kabul edilmesine, Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satılmasına, Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde artırılacak sermayeyi temsil eden paylardan satılmayanlara ilişkin satın alma taahhütnamesinin Galatasaray Spor Kulübü'nden temin edilmesi ve süresi içinde satılamayan payların olması durumunda satış süresinin bitiminden itibaren 2 (iki) iş günü içinde satın alma taahhüdünde bulunan Galatasaray Spor Kulübü'ne müracaat ederek satışın tamamlanmasına,