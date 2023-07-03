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Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Luka Jovic, Angelino, Paredes, Icardi, Rashica, Torreira, Nelsson ve Sacha Boey... Sarı kırmızılılar, transferde bu hafta hareketli günler yaşayabilir. İşte Galatasaray'da transfer konusunda son gelişmeler

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  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gündem yoğun. Sarı kırmızılılar, transferde bu hafta hareketli günler yaşayabilir. Önceliği forvet transferine veren Galatasaray'da Sırp forvet Luka Jovic ile görüşmeler sürüyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    25 yaşındaki forvet ile görüşmeler yapıldı, gözler artık kulübü Fiorentina'da... İtalyan ekibinin tavrı bu transferde önemli rol oynayacak. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Sol bek pozisyonda ise adı öne çıkan isim Angelino. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Sarı kırmızılılar, bu transferde satın alma opsiyonlu kiralama istiyor ancak 26 yaşındaki İspanyol sol bekin kulübü RB Leipzig ise oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Galatasaray'da transfer görüşmeleri en olumlu ilerleyen isim Angelino. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Galatasaray'da herkesin transferini merak ettiği bir diğer isim ise Paris Saint-Germain forması giyen Arjantlinli orta saha Leandro Paredes. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Bu transfer için masadaki teklif 3+1 yıllık. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Paris ekibinin teknik direktör ve kamp dönemlerinin netleşmesinin ardından, Arjantinli yıldız, gelen tüm teklifleri değerlendirdikten sonra bir karar verecek.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Galatasaray'da herkesin merak ettiği bir diğer konu ise Mauro Icardi. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Arjantinli forvet için aile çok önemli. Çocuklarının alacağı eğitim ve ailesiyle kuracağı huzurlu ortam Icardi için çok önemli. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler var. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Ancak 30 yaşındaki Arjantinli forvet, Galatasaray'da çok mutlu, Galatasaray'da kalmak istiyor ancak Avrupa'daki diğer teklifler de seçenekleri güçlendiriyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Mauro Icardi çin bir diğer önemli konu ise, Galatasaray'daki kadro yapılandırmasını görmek. Sarı kırmızılıların hedefleri ve bu hedefler doğrultusunda yapılacak transferler Icardi transferinde etkin rol oynayacak. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Galatasaray'ın Icardi için masadaki teklifi 7.5 milyon euro ile 8 milyon euro arasında. Icardi, tatilini bitirdikten sonra teklifleri değerlendirecek. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Galatasaray'ın kadrosunda tumak istediği Milot Rashica için kulübü Norwich City, 10 milyon euro bonservis bedelini peşin olarak istiyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Ancak Galatasaray'ın bu rakama çıkması mümkün değil. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Galatasaray'da kalmak isteyen Rashica için sarı kırmızılı takımın teklifi 7 milyon euro. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Transferde adı başka takımlarla anılan Lucas Torreira ise Galatasaray'da mutlu. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Stoke City'den teklif alan Emin Bayram'ın durumu ise takıma yapılacak transferler sonrası belli olacak. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Fransa'dan teklif alan Barış Alper Yılmaz ise Galatasaray'da kalmak istiyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Galatasaray'ın iki yıldızı Victor Nelsson ve Sacha Boey'e teklifler var. Sarı kırmızılılara gelen teklifler ise istenilen boyutta değil.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom transferde gaza bastı

    Elinde Şampiyonlar Ligi kozu bulunan Victor Nelsson ve Sacha Boey'e istenilen tekliflerin gelmemesi durumunda Galatasaray, bu iki oyunyu da kadroda tutmak istiyor...

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