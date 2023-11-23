Icardi'ye Real Madrid kancası
İtalyanlar, sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'in, Cim-Bom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye talip olduğunu yazdı. Ancelotti'nin de istediği 30 yaşındaki golcü için teklif ise 15 milyon euro. İşte detaylar
Kısıtlı rotasyonu olan hücum hattında Vinicius'u da sakatlığa kurban veren Real Madrid'in, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi için düğmeye bastığı iddia edildi.
İtalyan Tuttumercato'nun haberine göre; gol yollarında sağlam bir alternatif arayan Carlo Ancelotti, ara transfer için yönetime Icardi'yi istediğini iletti.
Eflatun-Beyazlılar'ın, Arjantinli yıldız için Aslan'ın kapısını 15 milyon euroluk bir teklifle çalacağı öne sürüldü.
Haberde, Carlo Ancelotti'nin 2018-19'da İtalyan ekibi Napoli'yi çalıştırdığı dönemde de Arjantinli golcüyü istediğine vurgu yapıldı.
Serie A'da o sezonu Ancelotti'nin Napoli'si 2. sırada, Icardi'li Inter ise 4. sırada bitirmişti.
Sarı-Kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Mauro Icardi, 38 gol ve 11 asistle oynadı.