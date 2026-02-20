Canlı
        Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması!

        Galatasaray, Futbol A Takımı forma yan sponsorluğu için mobilya firması Alfemo ile anlaşma imzaladı.

        20.02.2026
        Galatasaray Kulübü, mobilya markası Alfemo ile futbol A takımı forma yan sponsorluğu anlaşmasına imza attı.

        RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Zeren Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su (Üst yönetici) Mustafa Yiğit Zeren, Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya ile davetliler katıldı.

        DURSUN ÖZBEK: SADECE TİCARİ OLARAK DEĞİL, DEĞER TEMELLİ BİR ORTAKLIK

        Başkan Dursun Özbek, yapılan iş birliğinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Galatasaray yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, kurduğu değer ortaklıklarıyla ülkemizin güçlü markalarıyla yan yana yürüyerek büyüyen bir kulüp. Bizim için sponsorluk yalnızca bir logonun forma üzerinde yer alması değil, aynı vizyon ve aynı gelecek hedefleri paylaşmaktır. Sektöründe önemli bir yere sahip olan Alfemo ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçenlere Galatasaray camiası olarak teşekkür ediyorum. Galatasaray kökleri asırlara dayanan bir kültürdür. Bu kültür, yenilikten korkmayan, ülkesini temsil eden bir anlayışı taşır. Alfemo'nun yaklaşımında da aynı ruhu görüyoruz. Bu iş birliğini, sadece ticari olarak değil, değer temelli bir ortaklık olarak görüyoruz. Farklı alanlarda birlikte çalıştığımız Zeren Group ile iş birliğimizi yeni bir boyuta taşımaktan da mutluluk duyuyoruz. Sporun farklı branşlarında kurulan bu bağların güçlü bir ekosistem oluşturduğuna da inanıyorum. Bu birlikteliğin her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        REKLAM

        Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, toplantıda yaptığı açıklamada, "Güven ve destek için teşekkür ederiz. Aramıza katıldınız, mutluluk duyuyoruz. Bu birlikteliğin gelecek senelerde de büyüyerek devam edeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

        Zeren Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Yiğit Zeren ise Galatasaray'da yönetimle yakın ilişkilerde olduklarını vurgulayarak, "Bu anlaşmanın imzalanmasından dolayı gurur duyuyoruz. Umarım anlaşma iki tarafa da şans getirir. Bu iş birliği inşallah hayırlara vesile olur." dedi.

        Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı'nın bu sezon iyi işler çıkardığını anlatan Mustafa Yiğit Zeren, "Avrupa'da inşallah çeyrek finale çıkacağız. Ligde Galatasaray'ın da üstündeyiz. Sporu sosyal sorumluluk olarak benimsedik. Biz Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de Hatayspor'un da sponsoruyuz. Galatasaray gönlümüzde önemli yeri olan kıymetli bir takım. Bu iş birliğinin varlığı çok önemli. Sultanlar Ligi'nde yarın Galatasaray ile rakibiz, umarım güzel bir maç olur." değerlendirmesinde bulundu.

        TOLGA KAYA: KAFAMIZDA G.SARAY İLE İLGİLİ 3-4 PROJE VAR

        Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya da Galatasaray'a sezonun geri kalanında başarı dileğinde bulunarak, "Bu anlamlı iş birliğini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Amacımız Alfemo'yu hem Türkiye'de hem globalde daha güçlü bir marka haline getirmek. Sahadaki başarısını güçlü bir kurumsal duruşla birleştiren Galatasaray ile yan yan gelmek bizi mutlu ediyor. Alfemo, Galatasaray'a yakışıyor. Bu birliktelik, ortak değerler etrafında şekillendi. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Kafamızda Galatasaray ile ilgili 3-4 proje var. Ciddi bir çalışma içindeyiz. Galatasaray logolu ürünlerimizi kısa sürede hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

        İmza töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

