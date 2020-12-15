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Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? - GS maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11

Türkiye Kupası'nda heyecan bu akşam 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Günün en merakla beklenen mücadelesinde Galatasaray, sahasında Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni konuk etmeye hazırlanıyor. Peki 21:00'de başlayacak zorlu mücadele hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? - GS maçı ne zaman, saat kaç

Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maçı için geri sayım başladı. Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray, sahasında Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Tek maç üzerinden oynanacak turda Cimbom'da tek hedef son 16'ya kalmak. Peki merakla araştırılan Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY DARICA GB MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maçı 15 Aralık Salı akşamı saat 21:00'de başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Diagne

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