Galatasaray derbide tam kadro!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’u mağlup ederek tur atlayan Galatasaray’da gözler şimdi ligde oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi.

Sarı-kırmızılı ekipte hem puan tablosundaki avantaj hem de sakatlığı bulunan futbolculardaki gelişmeler teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Ligde en yakın rakibinin 4 puan önünde bulunan Galatasaray, kritik derbiyi kayıpsız geçerek avantajını korumak istiyor. Takımda sakat oyunculardan gelen olumlu haberler de teknik ekibin elini güçlendirdi.

Türkiye Kupası’ndaki Alanyaspor karşılaşmasının kadrosuna alınmayan Roland Sallai ve Yunus Akgün’ün sağlık durumları düzeldi.

İki futbolcunun da Beşiktaş derbisinde görev yapabilecek seviyeye geldiği öğrenildi. Bu iki oyuncunun yeniden takıma katılmasıyla birlikte sarı-kırmızılı ekipte forma rekabeti de üst seviyeye çıktı.

