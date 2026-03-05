Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray derbide tam kadro! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray derbide tam kadro!

        Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u eleyerek moralli şekilde Beşiktaş derbisine hazırlanıyor. Sakatlıklarını atlatan Roland Sallai ve Yunus Akgün'ün takıma dönmesiyle Okan Buruk'un elindeki alternatifler artarken, sarı-kırmızılı ekip derbiyi kazanarak liderlik avantajını sürdürmeyi hedefliyor.

        Giriş: 05.03.2026 - 11:20
        Galatasaray derbide tam kadro!

        Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’u mağlup ederek tur atlayan Galatasaray’da gözler şimdi ligde oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi.

        Sarı-kırmızılı ekipte hem puan tablosundaki avantaj hem de sakatlığı bulunan futbolculardaki gelişmeler teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

        Ligde en yakın rakibinin 4 puan önünde bulunan Galatasaray, kritik derbiyi kayıpsız geçerek avantajını korumak istiyor. Takımda sakat oyunculardan gelen olumlu haberler de teknik ekibin elini güçlendirdi.

        Türkiye Kupası’ndaki Alanyaspor karşılaşmasının kadrosuna alınmayan Roland Sallai ve Yunus Akgün’ün sağlık durumları düzeldi.

        İki futbolcunun da Beşiktaş derbisinde görev yapabilecek seviyeye geldiği öğrenildi. Bu iki oyuncunun yeniden takıma katılmasıyla birlikte sarı-kırmızılı ekipte forma rekabeti de üst seviyeye çıktı.

        BURUK TAKTİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

        Sezonun ilk bölümünde kadro derinliği konusunda zaman zaman sıkıntı yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, artık geniş kadro seçenekleriyle tatlı bir tercih zorluğu yaşıyor. Özellikle kanat hattında yaşanan alternatif bolluğu, derbi öncesinde teknik heyetin kararını zorlaştırıyor.

        Form grafiğini yükselten ve uzun süredir yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray’da teknik ekip, Beşiktaş karşılaşması için taktik çalışmalarına da başladı.

        Buruk’un özellikle önde baskı anlayışını Osimhen ile başlatmayı planladığı ve orta sahada üstünlüğü ele geçirerek erken gol bulmayı hedeflediği öğrenildi.

        Sarı-kırmızılı ekipte amaç derbiyi kazanarak hem liderlik avantajını korumak hem de şampiyonluk yarışında kritik bir eşiği daha geçmek.

