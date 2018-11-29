Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün ev sahipliğinde bugün gerçekleştirilecek, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın divan kurulu başkanlarının da katılım göstereceği toplantı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hamamcıoğlu'nun yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"3 büyük kulüp divan başkanları olarak çok önceden kararlaştırdığımız şekilde, bu defa Beşiktaş Divan Başkanı Sn. Tevfik Yamantürk beyefendinin davetlisi olarak bugün bir araya gelerek ortak konularımızı değerlendirmeye devam edecektik. Ancak futbol dünyamızda yaşanan son gelişmeler ve özellikle Kulüpler Birliği bünyesindeki 17 kulübün Galatasaray'a karşı aldıkları haksız tavır karşısında tüm ilgililer yeniden sorumlulukları çerçevesinde yeniden sağduyulu düşünmeye ve konuşmaya başlayıncaya kadar, Sn. Yamantürk'ün bu nazik davetine Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu olarak katılmamamızın daha uygun olacağını değerlendirdik."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ