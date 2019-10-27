Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda bulunmayan Radamel Falcao hakkında söylediği iddia edilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Habertürk'e konuşan ve "Falcao'nun tedavisi bitti. Oyuncu ağrıları olduğunu söylüyor. Zorla oynatamazsınız" sözlerinin kendisine ait olmadığını dile getiren İnce, "Ağzımdan kesinlikle öyle bir söz çıkmadı. Falcao henüz tam olarak hazır hale gelmedi. Zaten bu tarz açıklamaları yapmak bana düşmez" ifadelerini kullandı.