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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Dünya Kupası'nı bekliyor

        Galatasaray Dünya Kupası'nı bekliyor

        Geçtiğimiz sezon Victor Osimhen, Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır gibi hem kulüp hem de Türk futbol tarihi adına rekor bonservis bedelleri ödeyerek adından söz ettiren Galatasaray, yeni sezon öncesi aceleci davranmayarak piyasanın durulmasını bekleyecek.

        Giriş: 15 Haziran 2026 - 12:36 Güncelleme:
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        G.Saray Dünya Kupası'nı bekliyor

        Kuzey Amerika'da (ABD, Kanada, Meksika) düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla sürerken, Kemerburgaz cephesinde tam bir sakinlik hakim.

        Galatasaray tarafı büyük turnuvalar esnasında futbolcu piyasasının olağan dışı şekilde şiştiğini ve oyuncu değerlerinin gerçeküstü seviyelere ulaştığını düşünüyor.

        Sarı-kırmızılı idareciler, transferde esas hamleleri yapmak için turnuvanın olgunlaşmasını ve takımların elenmesiyle piyasanın normal ayarlarına dönmesini planlıyor.

        G.SARAY'IN GÜVENCESİ OTURMUŞ KADRO

        Galatasaray yönetiminin transfer masasında elini rahatlatan en büyük etken, geride bıraktığımız sezonda tarihi yatırımlarla kurulan ana iskeletin eksiksiz korunmuş olması.

        Geçen yaz rekor bedellerle takıma kazandırılan Osimhen, Singo ve kaptan Uğurcan Çakır gibi harcanmış; üst üste şampiyonluklar kazanan kadronun omurgası da korundu.

        Yeni sezon hazırlıklarına büyük bir uyum sorunu yaşamadan başlayacak ve Galatasaray ilk Şampiyonlar Ligi maçına eylülde çıkacak. Bu nedenle transferler için kulübün maddi çıkarları tamamen gözetilecek.

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