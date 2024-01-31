Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray Ekmas: 93 - JDA Bourgogne Dijon: 96 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Ekmas: 93 - JDA Bourgogne Dijon: 96 MAÇ SONUCU

        Temsilcimiz Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ikinci maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon'a 96-93 mağlup oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 00:15 Güncelleme: 31.01.2024 - 00:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray Ekmas, Dijon'a kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mücadelenin ilk 1,5 dakikasında Walden ve Sadık Emir'in basketleriyle Galatasaray 7-0 üstünlük kurdu. Oyunun kontrolünü elinde tutarak Bost, Halilovic, Sadık Emir, Walden ve McCormack ile basket üretmeye devam eden sarı-kırmızılılar, 6. dakikada 17 sayı (24-7) fark yakaladı. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede farkı çift hanelerde tutan ev sahibi takım, ilk çeyreği 38-24 önde tamamladı.

        İkinci periyodun başında Galatasaray iyi savunmasıyla ön plana çıkarken hücumda ise ilk çeyrekteki performansının uzağında kaldı. Periyoda 4-0'la giren sarı-kırmızılılar, 13. dakikanın başında farkı 18 sayıya taşıdı: 42-24. Oniangue ve Hammonds'un elinden üçer sayılık basketler bulan konuk takım, 14. dakikanın ortasında farkı 12 sayıya (42-30) indirdi. Yaklaşık 2 dakika süren suskunluğunu Bost ve Prepelic'in basketleriyle bozan Galatasaray, 15. dakikayı 47-34 önde geçti. Maçın 19. dakikasında 19 sayıyla (58-39) ilk yarının en yüksek farkını yakalayan Galatasaray, devre arasına da 60-44 üstün girdi.

        REKLAM

        Mücadelenin ikinci yarısına McCormack'ın skorer oyunuyla giren Galatasaray, 28. dakikanın başında Bost'un 3 sayı çizgisi gerisinden bulduğu basketle farkı 25 sayıya (80-55) çıkardı. Maçın 3. periyodu da 83-63 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle kapandı.

        Son çeyreğe iyi başlayan taraf JDA Bourgogne Dijon oldu. Fransız temsilcisi, Caver ve Oniangue'nin elinden 7-0'lık seri buldu ve 33. dakikanın başında farkı 13 sayıya indirdi. Hücumda üretemeyen Galatasaray, savunmada ise yaptığı top kayıpları sonrasında rakibinin skor bulmasını önleyemedi. Yakaladığı ivmeyle üst üste sayılar bulan ve oyuna ortak olmasını bilen JDA Bourgogne Dijon, 39. dakikada 92-92 beraberliği sağladı. Galatasaray, bitime 50 saniye kala Prepelic'in serbest atış çizgisinden bulduğu 1 isabetle 93-92 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, devamında iyi savunma yapsa da hücum süresinin son saniyesinde Caver'in turnikesine engel olamayınca 94-93 geri düştü. Kalan sürede konuk takım 2 sayı daha buldu ve Galatasaray, mücadeleyi 96-93 kaybetti.

        Bu sonuçla sarı-kırmızılılar gruptaki 2. yenilgisini yaşadı. JDA Bourgogne Dijon ise ilk kez kazandı.

        Başantrenör Mitrovic'e tepki

        REKLAM

        Galatasaray taraftarları, 25 sayı farkla öndeyken yaşanan mağlubiyetin ardından başantrenör Zvezdan Mitrovic'e tepki gösterdi.

        Taraftarlar, mücadelenin bitiminden sonra soyunma odasına giderken tepki gösterdikleri Mitrovic'in istifası yönünde tezahüratlarda bulundu.

        Bu sırada Mitrovic, kendisine küfür eden taraftarlara karşılık verince tartışma yaşandı. Galatasaray Kulübü çalışan

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Gatis Salins (Letonya), Marius Ciulin (Romanya), Peter Praksch (Macaristan)

        Galatasaray Ekmas: Bost 17, Walden 8, Radebaugh 4, Sadık Emir Kabaca 12, Halilovic 7, McCormack 21, Prepelic 14, Yeboah 5, Buğrahan Tuncer 5

        JDA Bourgogne Dijon: Holston 15, Hrovat, Hunt 11, Alingue, Hammonds 20, Dokossi 17, Caver 14, Oniangue 17, Ducote 2

        1. Periyot: 38-24

        Devre: 60-44

        3. Periyot: 83-63

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yunanistan: Bütçemiz F-35 filosu için yeterli
        Yunanistan: Bütçemiz F-35 filosu için yeterli
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Sarıyer'deki kilise saldırısında yeni detay! Polonya plakalı otomobil bulundu
        Sarıyer'deki kilise saldırısında yeni detay! Polonya plakalı otomobil bulundu
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Biden: Savaşı genişletmeyi istemiyoruz
        Biden: Savaşı genişletmeyi istemiyoruz
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Müzikholde silahlı saldırı
        Müzikholde silahlı saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"