Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, 50. Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 1966 yılından beri oynanan ve söz konusu kupada iki ekibi 7. kez karşı karşıya getirecek zorlu mücadeleye ilişkin ilk bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

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GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı.



Söz konusu karşılaşmanın günü ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak ancak mücadelenin Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayı başında oynanması bekleniyor.