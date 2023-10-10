Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı tarihi: 2023 Süper Kupa finali ne zaman ve nerede?
Süper Kupa finali maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Futbolseverler için "Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2023 Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa final maçı tarihi ile ilgili detaylar...
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihi ve saati araştırılıyor. Son olarak 2013-2014 sezonunun Süper Kupa finalinde karşılaşan ezeli rakipler Süper Kupa finali için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? 2023 GS-FB Süper Kupa finali nerede oynanacak? İşte, detaylar...
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa'nın 30 Aralık'ta oynanmasının planlandığını açıkladı.
SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
Büyükekşi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Ancak konuya ilişkin bilgiler henüz netleşmedi, açıklamalar geldikçe haberimiz güncellenecek.
FENERBAHÇE GALATASARAY SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinin ATV'den canlı yayınlanması bekleniyor.
EZELİ RAKİPLER 7. KEZ SÜPER KUPA FİNALİNDE KARŞI KARŞIYA
Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.
Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.