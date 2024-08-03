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        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Gabriel Sara transferinde mutlu sona ulaştı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Gabriel Sara transferinde mutlu sona ulaştı!

        Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Gabriel Sara'nın transferi konusunda Norwich City ve oyuncuyla anlaşma sağladı.

        Giriş: 03.08.2024 - 00:43 Güncelleme: 03.08.2024 - 00:43
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        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
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        Orta saha transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, Norwich City forması giyen Gabriel Sara ve kulübü ile anlaşma sağladı.

        Brezilyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

        Transferin 15 milyon euro artı bonuslar karşılığında bitmesi bekleniyor.

        Geçtiğimiz sezon 53 maçta forma giyen Gabriel, 14 gol 13 asistlik performans sergiledi.

        Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

        GABRIEL SARA KİMDİR?

        Gabriel Sara 26 Haziran 1999 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Sao Paulo U17 takımıyla profesyonel kariyerine adım atan oyuncu Championship'te gösterdiği performansla dikkat çekti.

        22/23 sezonunda 10.5 milyon euro bonservis bedeliyle Norwich City'e transfer oldu.

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