Süper Lig'in 18. haftasındaki GalatasarayGençlerbirliği maçı için geri sayım başladı. Haftaya 5. sırada giren Galatasaray, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İşte büyük bir heyecanla beklenen Galatasaray Gençlerbirliği maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Gençlerbirliği maçı 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Toure, Mustafa, Berat, Piris, Murat, Ayite, Candeias, Sio.