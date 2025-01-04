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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Galatasaray-Göztepe maçında Ferdi Tayfur unutulmadı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Göztepe maçında Ferdi Tayfur unutulmadı

        Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan Süper Lig maçında Ferdi Tayfur unutulmadı. Karşılaşma öncesi RAMS Park Stadyumu hoparlörlerinden merhum sanatçının en sevilen şarkıları çalındı. Taraftarlar da şarkılara eşlik ederek 'Ferdi Baba'yı andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 19:54 Güncelleme: 04.01.2025 - 19:54
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        G.Saray maçında Ferdi Tayfur unutulmadı
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        Türk sanat camiasının acı kaybı Ferdi Tayfur, Galatasaray-Göztepe maçında unutulmadı.

        Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, RAMS Park'ta anıldı.

        Maç öncesinde statta şarkıları çalınan Galatasaraylı usta sanatçının fotoğrafı skor tabelasına yansıtıldı.

        Ayrıca sarı-kırmızılı taraftarlar da Tayfur için tribünde pankartlar açtı.

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