Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Schalke 04'e 2-0 yenilerek gruptan çıkma şansını zora soktu. Sarı-kırmızılı ekip, bu mağlubiyetin ardından puan eşitliği durumunda Schalke 04'e karşı ikili averajı da kaybetti.
D Grubu'nda birer galibiyet, beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan toplayan temsilcimiz, 3. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan topladı ve grupta 2. sırada yer aldı.
Grubun diğer maçında ise lider Porto evinde Lokomotiv Moskova'yı 4-1 yendi ve 10 puana yükseldi. Lokomotiv Moskova'nın ise henüz puanı bulunmuyor.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Porto
|4
|3
|1
|0
|9
|3
|6
|10
|Schalke 04
|4
|2
|2
|0
|4
|1
|3
|8
|Galatasaray
|4
|1
|1
|2
|3
|3
|0
|4
|Lokomotiv Moskova
|4
|0
|0
|4
|2
|11
|-9
|0
Peki Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
Öncelikle temsilcimizin Lokomotiv Moskova ve Porto'yu yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın bu iki maçı kazanması ve 10 puana ulaşması da gruptan çıkmak için yeterli olmayacak....
Cimbom'un gruptan çıkması için 8 puanı bulunan Schalke 04'ün Porto ve Lokomotiv Moskova maçlarından en fazla 1 puan alması gerekiyor. Alman ekibi 2 puan alırsa her türlü gruptan çıkmayı garantiliyor. Puanların eşit olması halinde de ikili averaj esas alınacak ve bu durumda da bir üst tura yükselen taraf Schalke olacak.
Galatasaray ve Schalke 04, Porto'yu yenerse böylece Schalke gruptan lider çıkacak. Bu durumda da Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı da yendiğini düşünürsek, 10 puanlı Cimbom için bir ihtimal daha açılıyor. Galatasaray'ın Porto'yu 2 farklı skorla mağlup etmesi durumunda, bir üst tura ikili averajla temsilcimiz çıkıyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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