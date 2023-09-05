Galatasaray hangi oyuncuları transfer etti? İşte 2023-2024 sezonu Galatasaray transferleri
2023-2024 sezonunda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, yoğun bir transfer dönemi geçiyor. Kadrosuna birbirinden kaliteli oyuncular ekleyen ve bir o kadar da önemli yıldızlarını büyük liglere göndere Galatasaray'ın şimdiye dek hangi oyuncuları kadrosuna kattığına ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
Galatasaray transferde hız kesmiyor. Son olarak Tottenham'ın iki önemli yıldızı Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i kadrosuna kattığını açıklayan Galatasaray'da, bugüne dek transfer edilen oyuncular merak konusu oldu. İşte, 2023-2024 sezonu itibariyle sarı kırmızılıların yeni transferleri...
GALATASARAY HANGİ OYUNCULARI TRANSFER ETTİ?
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 5 Eylül 2023 Salı günü itibariyle kadrosuna 10 oyuncu kattı.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Icardi ve Kaan Ayhan'ın bonservislerini alan Cimbom, bu oyuncuların yanı sıra eski oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu da kadrosuna kattı.
Sarı kırmızılıar, bonservisi elinde bulunan oyunculardan Wilfried Zaha ve Tete'yi bedelsiz olarak kadrosuna katarken Hakim Ziyech ile Taygun Ndombele'yi de ücretsiz kiraladı.