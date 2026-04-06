Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Fenerbahçe Medicana: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Fenerbahçe Medicana: 1 | MAÇ SONUCU

        AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup ederek finale yükseldi ve Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 21:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray derbiyi kazandı finale yükseldi!

        AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

        Galatasaray HDI Sigorta, finalde yarın saat 19.00'da Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.

        Salon: ESTÜ Spor Salonu

        Hakemler: İsmail Yıldırım, Cihan Erkan Türker

        Galatasaray HDI Sigorta: Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Onur Günaydı, Can Koç)

        Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Marttilla, Barthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Galvez)

        Setler: 25-23, 25-19, 21-25, 27-25

        Süre: 126 dakika

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü.

        Adalet Bakanı Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle bir araya geldi. Suça sürüklenen çocuklar konusunun toplumun kanayan yarası olduğunu belirten Gürlek, "Bu bizim hassas konumuz, kırılgan konumuz." dedi. Gürlek, suça sürüklenen çocuklara verilen cezalarla ilgili toplumda rahats...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        Trump basın toplantısında konuştu
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
