Geçtiğimiz yılın mart ayında düzenlenen olağan mali genel kurulda mali yönden ibra edilip, idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimi konuyu yargıya taşıyarak, ibrasızlık sonucu tüzük gereği alınması gereken seçim kararına tedbir koydurmuştu. Mahkeme tarafından 11 Şubat’a ertelenen davaya sayılı günler kala Galatasaray’ı yönetimsel bazda nelerin beklediğini Spor Hukukçusu Emin Özkurt, Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel’e aktardı.

"2011'DE OLANIN AYNISI. MAHKEME, EMSAL KARARINI BAZ ALACAKTIR"

Emin Özkurt: 11 Şubat’ta ihtiyati tedbire ilişkin mahkemenin bir karar vermesini bekliyorum, durum netleşecektir. 2011 yılında Adnan Polat döneminde de yönetim, mali açıdan ibra edilip idari açıdan ibra edilmemişti. Yargıtay da spor kulüplerinin her türlü işlem ve faaliyetlerinde önemli olanın, paranın hesabının verilmesi olduğunu ve mali yönden kusurlu bulunmayan yönetim kuruluna idari yönden de kusur bulunamayacağını söyledi. Yani eğer ortada mali yönden bir hata yoksa, idari yönden ibra edilmemenin genel kurulu ve seçimi tetiklemediğini Yargıtay, Adnan Polat örneğinde bize söyledi. Dolayısıyla mahkeme o dönem Adnan Polat ve yönetimini akladı. Burada da aynı durum söz konusu…

Galatasaray Genel Kurulu yine, “Parasal yönden sorun yok ama idari yönden yönetemiyorsunuz” diyor. Dolayısıyla ben burada mahkemenin 11 Şubat tarihinde üstelik yine Galatasaray’la alakalı olan emsal kararı baz alacağını düşünüyorum. Galatasaray yönetiminin bir değişikliğe gitme zorunluluğu olacağını da uzak ihtimal olarak görüyorum.

- Yani burada yönetim düşecek ve Galatasaray yeni bir seçime gidecek şeklinde bir kararın çıkmayacağını düşünüyorsunuz...

Emin Özkurt: Bu bizim önümüzdeki seçenekler arasında olsa bile çok çok düşük bir ihtimal…

- Mahkeme yeniden ertelenir mi?

Emin Özkurt: Artık bu konuyla ilgili mahkemenin karar vermesi lazım. Bu celsenin karar celsesi olmasını bekliyorum. Daha fazla uzatılacağını düşünmüyorum.

-Çıkacak karar sizce ne olacak?

Emin Özkurt: Yargıtay daha önceki içtihatlarına dayanarak şunu söyleyecektir; Yönetimi mali açıdan ibra ettiyseniz, idari açıdan ibra edilmemeleri seçimi gerektirmez! Kanunda çift ibraya bakılmıyor. Ancak Galatasaray’ın tüzüğünde çift ibra var. Kanun, tüzükten üstündür. Ben bu mahkeme sonucunun, Galatasaray yönetiminin beklediği şekilde neticeleneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Galatasaray yönetiminin rahatsız olmasını veya herhangi bir çekincesinin olmasını gerekli görmüyorum. Beklenen durumun da bu olduğunu belirtmek isterim.

- Yani o zaman, ‘Galatasaray mecburen seçime gidecek, Mustafa Cengiz de aday olamayacak gibi kamuoyunda dolaşan iddialar asılsız mı?

Emin Özkurt: Bunlar çok zayıf senaryolar…