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Galatasaray ile Konyaspor maçının detayları!

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 26. hafta maçında yarın deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak

Galatasaray ile Konyaspor maçının detayları!
AA

Ligde geride kalan 24 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 60 puan topladı. Galatasaray, 26. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde lider girdi.

Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu.

GALATASARAY’DA 3 KRİTİK EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, yarınki karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak.

İstanbul temsilcisinde Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ise yarın sarı kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Adana Demirspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.

Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçından galip ayrıldı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.

Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı.

Sarı-kırmızılılar, aldığı 14 galibiyetle Süper Lig'de üst üste en fazla maç kazanan takım rekorunun yeni sahibi oldu.

GOL YOLLAR ETKİLİ, SAVUNMA GEÇİT VERMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de en çok gol atan 2. takım olurken, kalesini en iyi savunan ekip olarak dikkati çekiyor.

Ligde 51 gol atan (3'ü hükmen) sarı-kırmızılı ekip, bu alanda 58 golle zirvede olan Fenerbahçe'nin 7 gol gerisinde 2. sırada yer aldı.

Söz konusu müsabakalarda 17 gol yiyen Galatasaray, ligdeki 19 takım arasında kalesinde en az gol gören takım oldu.

SARI-KIRMIZILILAR DEPLASMANDA KALESİNİ GOLE KAPATIYOR

Sarı-kırmızılı takım, ligde deplasmanda yaptığı son 6 maçı kazanırken kalesinde sadece 1 gol gördü.

Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022'de deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 resmi maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Kayserispor mücadelesinden sonra dış sahada 6 maça çıkan Galatasaray tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu süreçte 21 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 1 gole izin verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

İki takım arasında geride kalan 43 maçta sarı-kırmızılılar 31, yeşil-beyazlılar 4 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 82 golüne, Konya temsilcisi 28 golle karşılık verdi.

KONYA’DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 21 maçta galibiyet sayılarında 13-4 önde bulunuyor.

İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor ile oynadığı son 2 maçı kaybetti.

Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 31 gole karşılık, Konyaspor sahasında 12 gol atabildi.

İki ekip arasında Konya'da oynanan 21 maçın 14'ünde Konyaspor, 5'inde ise Galatasaray gol sevinci yaşayamadı.

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