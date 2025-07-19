Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu!

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi Avusturya'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu.

Öğle saatlerinde Avusturya'ya giden sarı-kırmızılı takım, 23 Temmuz'a kadar Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena'da iki hazırlık maçına çıkacak Galatasaray, ilk maçını yarın Admira Wacker, ikinci maçını ise 23 Temmuz'da Cagliari Calcio ile oynayacak.

Avusturya etabının ardından çalışmalarına İstanbul'da devam edecek sarı-kırmızılılar, Match PR organizasyonuyla düzenlenecek iki hazırlık maçına daha çıkacak. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanacak maçlarda 26 Temmuz'da RC Strasbourg, 2 Ağustos'ta ise Lazio ile karşılaşacak.