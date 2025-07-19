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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu!

        Galatasaray, 19 Temmuz - 23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde yapacağı kamp için Avusturya'ya gitti. Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampı kadrosunda yer alan futbolcuları da açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 15:51 Güncelleme: 19.07.2025 - 15:51
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        İşte G.Saray'ın Avusturya kampı kadrosu!
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        Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi Avusturya'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu.

        Öğle saatlerinde Avusturya'ya giden sarı-kırmızılı takım, 23 Temmuz'a kadar Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena'da iki hazırlık maçına çıkacak Galatasaray, ilk maçını yarın Admira Wacker, ikinci maçını ise 23 Temmuz'da Cagliari Calcio ile oynayacak.

        Avusturya etabının ardından çalışmalarına İstanbul'da devam edecek sarı-kırmızılılar, Match PR organizasyonuyla düzenlenecek iki hazırlık maçına daha çıkacak. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanacak maçlarda 26 Temmuz'da RC Strasbourg, 2 Ağustos'ta ise Lazio ile karşılaşacak.

        Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

        Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolo Zaniolo, Przemyslaw Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir

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