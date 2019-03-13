Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren, gerçekleştirilen mart ayı divan kurulu toplantısında Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını yanıtladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin ibra edilmeyeceği söylentilerini değerlendiren Süren, "İbra sorunu yaşayacağını zannetmiyorum, böyle bir şeyin olacağını ümit de etmiyorum. Bir takım hoşnutsuzluklar var, onların belki giderilmesi lazım. Bu konuya dair ben de genel kurulda konuşma yapabilirim. Hoşnutsuzlukları dile getirmek bakımından ama ibra olmamak gibi bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü öyle bir sebep yok" ifadelerini kullandı.

Adnan Polat dönemindeki ibra edilmeme olayının tekrarlanmayacağını öngören Süren öyle bir şeyin yaşanmamasını ümit ettiğini dile getirdi.

Galatasaray Lisesi mezunlarının kulübe üye yapılmamasına yönelik gösterilen tepkiler üzerine konuşan Süren "Ayrıcalıklı üye yapılmaması ve onların yanlış taktim edilmesi... Bütün bunlar görüşülecek. Bunlar zaten bu memnunsuzlukları yaratıyor. Bunu herhalde halledeceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray Futbol Takımı'nı da değerlendiren Süren, henüz bir şeyin bitmediğine vurgu yaparak "Matematiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Daha 9 maçımız yani çok karşılaşmamız var... Ortada 27 puan var" yorumunda bulundu.