Galatasaray'ın 1 numaralı transfer hedefi Falcao konusunda gelişmeler yaşanıyor...

BeIN Sports Fransa'nın haberine göre; Monaco, Falcao'nun yüksek maliyeti nedeniyle oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Kolombiyalı golcünün de ayrılmayı kabul ettiği belirtilirken Galatasaray ile Porto'nun oyuncuyu istediği duyuruldu. Haberde iki takımın da Monaco'dan yıllık 9 milyon euro alan futbolcunun maaşını ödeyemeyeceği bunun için çalışmaların yapıldı kaydedildi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un muhabiri Nicolo Schira ise Galatasaray'ın golcü oyuncuya 5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdiğini açıkladı. Falcao'ya daha yüksek tekliflerin olduğu da aktarıldı. İtalyan medyasında bugün, 33 yaşındaki golcüyle Inter'in de ilgilendiği yönünde haberler çıktı.

Falcao, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Çıkan haberleri duydum. Bazı kulüplerin bana olan ilgisini biliyorum. Bazı yakınlaşmalar da oldu. Ancak daha fazla bir şey söyleyemem. Monaco ile bir yıl daha sözleşmem var. Bu dikkatli bir şekilde ele alınması gereken bir konu. Neler olacağını göreceğiz" demişti.