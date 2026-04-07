        Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı!

        Süper Lig'de Göztepe ile erteleme maçında karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.

        Giriş: 07.04.2026 - 17:08 Güncelleme:
        İşte Galatasaray'ın Göztepe kadrosu!

        Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

        Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Gabriel Sara, kadroya dahil edildi. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Leroy Sane de kadroda yer aldı.

        Kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile birlikte genç futbolcu Arda Ünyay yer almadı. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, kart cezalısı olmasına rağmen Göztepe maçında takıma destek olmak için İzmir'e yolculuk etti.

        Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Victor Osimhen fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmaları yaparken Gabriel Sara takımla birlikte çalışmalara başladı. Abdülkerim Bardakcı, kart cezalısı olmasına rağmen takımla birlikte İzmir'e yolculuk etti." ifadeleri kullanıldı.

        Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:

        Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
