Galatasaray'ın gözü Elneny'de

Orta alana takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da sürpriz bir isim listeye dahil oldu. Sarı kırmızılılar, Muhammed Elneny’i gündemine aldı

Galatasaray’da orta saha transferi için çalışmalar devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna 6 yeni takviye yapan sarı kırmızılılarda yönetim, tüm konsantrasyonunu bu bölgeye yapılacak transfere harcıyor.

Mario Lemina için temaslarını sürdüren Galatasaray’da yeni bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılılara, menajerler aracılığıyla geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Muhammed Elneny’nin önerildiği öğrenildi.

Southampton ile pazarlıklarına devam eden Galatasaray’ın ilk hedefinin Lemina'nın transferini bitirerek oyuncunun bir an önce antrenmanlara başlamasını sağlamak olduğu belirtildi.