        Galatasaray'ın hedefi 11. kez son 16'ya yükselmek! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın hedefi 11. kez son 16'ya yükselmek!

        Galatasaray, 5-2'nin rövanşında karşılaşacağı Juventus'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde 11. kez son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar tarihinde Devler Ligi'nde 1 kez yarı final, 5 kez de çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, tarihinde 11. kez "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalmak için 25 Şubat Çarşamba günü İtalya devi Juventus karşısına çıkacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, daha öncesinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla da düzenlenen organizasyonda 1962-1963, 1963-1964, 1969-1970 ve 1988-1989 sezonlarında son 16 takım arasına kaldı.

        2

        Galatasaray, "Devler Ligi"nin UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise 1993-1994, 1994-1995, 2000-2001, 2001-2002, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında son 16 takım arasında yer aldı.

        Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bugüne kadar 1 kez yarı finale çıkarken, 5 kez de son 8 takım arasına kalmayı başardı. Şampiyon Kulüpler Kupası döneminde 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi döneminde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

        3

        Bu sezon son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde 11. kez son 16 takım arasına kalacak.

        Sarı-kırmızılı takım, son 16 turuna kalması halinde İngiltere temsilcilerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

        4

        İLK KEZ 1962-1963 SEZONUNDA ÇEYREK FİNALE KALDI

        Galatasaray, o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk defa 1962-1963 sezonunda son 16 takım arasına adını yazdırdı.

        Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonun ilk turunda Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçerek, 16 takımın mücadele ettiği 2. tura yükseldi. Galatasaray, bu turda da Polonya ekibi Polonia Bytom'u sahasında 4-1 mağlup ettikten sonra deplasmanda rakibine 1-0 yenilerek, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

        Galatasaray, çeyrek finalde ise İtalya devi Milan'a 5-0 ve 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

        5

        1963-1964'TE KURA ÇEKİMİYLE ELENDİ

        Galatasaray, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda son 16 takım arasına kaldığı 1963-1964 sezonunda kura çekimiyle İsviçre'den Zürih'e elendi.

        Sarı-kırmızılılar, organizasyonun ilk turunda Macaristan ekibi Ferencvaros'un rakibi oldu. İlk maçta konuk ettiği Macar rakibini 4-0 yenen Galatasaray, rövanşta da rakibine 2-0 mağlup olarak adını son 16 takımın mücadele ettiği ikinci tura yazdırdı.

        Bu turda da Zürih ile karşılaşan Galatasaray, deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olurken, evindeki maçtan da aynı skorla galip ayrıldı. Eşleşmenin 3. maçı ise İtalya'nın Roma kentinde oynandı. Bu maçın da 2-2 sona ermesiyle tur atlayan ekip, kura çekimiyle Zürih oldu.

        6

        1969-1970 SEZONUNDA KURA ÇEKİMİYLE ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

        Sarı-kırmızılılar, organizasyonun 1969-1970 sezonunda ikinci kez adını çeyrek finale yazdırdı.

        Söz konusu sezonun ilk turunda İrlanda'dan Waterford ile eşleşen Galatasaray, rakibini 2-0 ve 3-2 yendikten sonra son 16 takımın mücadele ettiği 2. tura yükseldi. Bu turda da Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maçta konuk ettiği rakibini 1-0 yendikten sonra, rövanştan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

        Çeyrek finalde Polonya ekibi Legia Varşova ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldıktan sonra rövanşta 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

        7

        1988-1989'DA XAMAX ZAFERİ YARI FİNALİN KAPISINI AÇTI

        Galatasaray, 1988-1989 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda ilk kez yarı finale kalarak Türk futbolunun en büyük başarılarından birini gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki sarı-kırmızılılar, "Devler Ligi"nin ilk turunda Avusturya ekibi Rapid Wien'i geçtikten sonra 16 takımın mücadele ettiği 2. turda İsviçre'den Neuchatel Xamax'ın rakibi oldu. İsviçre temsilcisine karşı ilk maçı 3-0 kaybeden Galatasaray, rövanş maçında konuk ettiği rakibini 5-0 yenerek Türk futbol tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine imza attı.

        Çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılı ekip, bu turda Fransa ekibi Monaco'nun rakibi oldu. Deplasmanda Monaco'yu 1-0'la geçen Galatasaray, Almanya'nın Köln kentinde konuk ettiği rakibiyle rövanşta 1-1 berabere kalarak organizasyonda yarı finale yükseldi.

        Yarı finalde 4-0 ve 1-1'lik skorlarla Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenen Galatasaray, final hayallerini rakibine kaptırdı.

        8

        1993-1994 SEZONUNDA MANCHESTER UNITED'I DEVİRDİ

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenmeye başlayan turnuvanın 1993-1994 sezonunda İngiliz devi Manchester United'ı 2. turda eledi.

        Söz konusu sezonun ilk turunda İrlanda ekibi Cork City'i iç sahada 2-1, deplasmanda da 1-0 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci turda Manchester United'ın rakibi oldu. 16 takımın mücadele ettiği bu turda dış sahada rakibiyle 3-3 berabere kalan Galatasaray, iç sahada da 0-0 biten maçın sonucunda deplasman golü kuralıyla gruplara kalmayı başardı.

        O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

        İspanya temsilcisi Barcelona, Monaco ve Rusya ekibi Spartak Moskova'nın olduğu A Grubu'nu son sırada tamamlayan Galatasaray, organizasyona bu aşamada veda etti.

        9

        1994-1995 SEZONUNDA 16 TAKIMLA GRUP AŞAMASINA KATILDI

        Galatasaray, 1994-1995 sezonunda grup aşamasına yükselerek, bir kez daha organizasyonda son 16 takım arasına girdi.

        Eleme turunda Lüksemburg ekibi Avenir Beggen'i deplasmanda 5-1, iç sahada da 4-0 yenen Galatasaray, böylece 4'erli 4 gruptan oluşan Şampiyonlar Ligi etabına yükselmeye hak kazandı.

        Son 16 takımın mücadele ettiği aşamada İsveç ekibi Göteborg, Barcelona ve Manchester United'ın bulunduğu A Grubu'nu son sırada tamamlayan Galatasaray, organizasyondan elendi.

        10

        2000-2001 SEZONUNDA GRUPLARDAN ÇEYREK FİNALE KALDI

        Galatasaray, 2000 yılındaki UEFA Kupası şampiyonluğu sonrası 2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde iki ayrı turda gruplardan çıkarak çeyrek finale yükseldi.

        İlk olarak Avusturya ekibi Sturm Graz, İskoçya temsilcisi Rangers ve Monaco'nun olduğu D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, ikinci grup maçlarına katılmaya hak kazandı. Bu aşamada da İspanya ekibi Deportivo, Milan ve Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in olduğu B Grubu'nu ikinci sırada bitiren Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid ile eşleşti.

        Sahasında Real Madrid'i 3-2 yenen Galatasaray, rövanşta rakibine 3-0 mağlup olarak organizasyona çeyrek finalde veda etti.

        11

        2001-2002 SEZONUNDA DA SON 16 TAKIM ARASINA GİRDİ

        Sarı-kırmızılılar, ayrıca 2001-2002 sezonunda da ikinci grup aşamasına katılarak üst üste 2 kez son 16 takım arasında yer aldı.

        Galatasaray, ilk grup aşamasında Fransa temsilcisi Nantes, Hollanda'dan PSV ve İtalya ekibi Lazio'nun yer aldığı D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

        İkinci grup aşamasıyla son 16 takım arasına giren Galatasaray, bu etapta Barcelona, Liverpool ve Roma'nın yer aldığı B Grubu'nu son sırada bitirerek organizasyondan elendi.

        12

        2012-2013 VE 2013-2014 SEZONLARINDA ÜST ÜSTE 2 KEZ SON 16'DA

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında üst üste 2 kez son 16 turuna kaldı.

        2012-2013'te teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, direkt olarak katıldığı grup aşamasında Manchester United, Romanya ekibi CFR Cluj ve Portekiz temsilcisi Braga'nın mücadele ettiği H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turu biletini kaptı.

        Söz konusu turda Almanya temsilcisi Schalke 04 ile eşleşen Galatasaray, iç sahada 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 3-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

        Çeyrek finalde Real Madrid'in rakibi olan sarı-kırmızılı ekip, İspanya devine deplasmanda 3-0 mağlup olmasının ardından iç sahadaki maçı 3-2 kazandı ve organizasyondan elendi.

        13

        2013-2014 sezonunda ise İtalyan teknik adam Roberto Mancini yönetiminde Real Madrid, Juventus ve Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın olduğu B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, "Devler Ligi"nde üst üste 2. kez son 16 turuna çıktı.

        Bu turda İngiltere'den Chelsea ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, iç sahada 1-1 biten maçtan sonra deplasmanda 2-0 yenilerek turnuvanın dışında kaldı.

