Galatasaray'ın hedefi 11. kez son 16'ya yükselmek!

1993-1994 SEZONUNDA MANCHESTER UNITED'I DEVİRDİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenmeye başlayan turnuvanın 1993-1994 sezonunda İngiliz devi Manchester United'ı 2. turda eledi.

Söz konusu sezonun ilk turunda İrlanda ekibi Cork City'i iç sahada 2-1, deplasmanda da 1-0 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci turda Manchester United'ın rakibi oldu. 16 takımın mücadele ettiği bu turda dış sahada rakibiyle 3-3 berabere kalan Galatasaray, iç sahada da 0-0 biten maçın sonucunda deplasman golü kuralıyla gruplara kalmayı başardı.

O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

İspanya temsilcisi Barcelona, Monaco ve Rusya ekibi Spartak Moskova'nın olduğu A Grubu'nu son sırada tamamlayan Galatasaray, organizasyona bu aşamada veda etti.